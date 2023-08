Spears progovorila o razvodu: 'Nisam više mogla podnijeti bol'

Kao što svi znaju, Sam i ja više nismo zajedno. Šest godina je dugo vremena za biti s nekim tako da sam malo šokirana, ali nisam ovdje da objašnjavam zašto jer se to, iskreno, nikoga ne tiče. Ali, nisam više mogla podnijeti bol, iskreno. Primam toliko poruka prijatelja koje mi tope srce i hvala vam. Predugo sam bila jaka i moj se Instagram možda čini savršenim, ali daleko je to od stvarnosti i mislim da svi to znamo, poručila je Britney Spears (41) na Instagramu.

Pjevačica i njezin suprug Sam Asghari (29) razvode se nakon 14 mjeseci braka. Unatoč svemu, Britney se, kaže, osjeća dobro.

Foto: Instagram

- Voljela bih pokazati emocije, suze i kako se stvarno osjećam, ali iz nekog razloga uvijek sam morala skrivati svoje slabosti. Bit ću jaka koliko mogu i dat ću sve od sebe. I zapravo, ide mi jako dobro. U svakom slučaju želim vam dobar dan i ne zaboravite se nasmiješiti - zaključila je Spears.

Vijest o razvodu potvrdio je Sam, glumac, plesač i fitness trener.

- Nakon šest godina ljubavi i predanosti jedno drugome moja supruga i ja smo odlučili završiti naše zajedničko putovanje. Držat ćemo se ljubavi i poštovanja koje imamo jedno prema drugom i želim joj sve najbolje. Sranja se događaju - napisao je na društvenim mrežama uskoro bivši suprug Britney Spears.

Foto: Instagram

- Zvuči suludo da tražim privatnost tako da ću samo sve zamoliti, uključujući i medije, da budu ljubazni i pažljivi - dodao je na kraju.

Spears i Asghari vjenčali su se u Los Angelesu u lipnju 2022. Sam je od tada više puta naglasio kako ne može kontrolirati Britney ni brak.