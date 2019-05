Britney napali da joj drugi vode društvene mreže: 'Griješite...'

Američka pjevačica Britney Spears (37) je našla zanimljiv način da ušutka teoretičare zavjere koji su uvjereni da ona ne objavljuje vlastite videozapise. Spears je odlučila stati na kraj komentarima koji sugeriraju da joj netko drugi vodi društvene mreže. Obožavateljima je odlučila uputiti videozapis s porukom.

- Za one koji ne misle da objavljujem vlastite videozapise, poručujem da griješite - rekla je Britney.

Snimka na kojoj pjevačica sada pleše na pjesmu Man Down od Rihanne dolazi nakon što su neki prigovorili kako nedavni video gdje je plesala na Michela Jacksona, jeste od prošle godine, piše Metro.co.uk.

Iako pjevačica obožavatelje obavještava o oporavku, njezine objave izazivaju polemike. Uvjereni su kako se njezine nove objave razlikuju od uobičajenih.

Britney pauzira od glazbe jer je usredotočena na mentalno zdravlje, a tek je izašla i s rehabilitacije u travnju. U posljednje vrijeme šuška se da se Britney povlači u mirovinu, a te glasine je potvrdio i njezin menadžer Larry Rudolph (55).

- Britney se ne osjeća dobro ni psihički ni fizički i nije u stanju održavati koncerte. Prošle godine kada je planirala turneju zvala me svaki dan. Bila je jako uzbuđena. No, nije me nazvala već mjesecima. Očito ne želi nastupati. Iz svega što sam čuo, jasno mi je kako neće nastupati na koncertima dogovorenim u Vegasu, a niti u bližoj budućnosti. Moguće i nikad više - kaže Larry.