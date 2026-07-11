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'SAMO SE ZABAVLJALA'

Britney opet divljala u vožnji? 'Ako je ilegalno proviriti kroz krovni prozor, ona to ne zna!'

Piše 24sata,
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Britney opet divljala u vožnji? 'Ako je ilegalno proviriti kroz krovni prozor, ona to ne zna!'
Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
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Britney je snimljena kako stoji kroz otvor na krovu crnog SUV Mercedesa te je u jednom trenu ispružila obje ruke preko krova vozila i zabacila glavu unatrag. Neki kažu da je divljala, drugi da je provjeravala kolika je kolona

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Pjevačica Britney Spears ponovno je šokirala dio svojih fanova ponašanjem tijekom vožnje u Los Angelesu, javlja američki TMZ.
U četvrtak je snimljena na autocesti kako stoji kroz otvor na krovu crnog SUV Mercedesa te je u jednom trenutku ispružila obje ruke preko krova vozila i zabacila glavu unatrag. Ne zna se tko je vozio, no mediji javljaju da se automobil kretao oko 72 km/h. Dok neki tvrde da je virila kroz krov automobila duže vrijeme, drugi ju pak brane. 

- Britney je samo kratko provirila kroz krovni prozor, htjela je vidjeti kakav je promet ispred jer su se automobili zaustavili. Htjela je vidjeti koliko će dugo kasniti. To je stalno radila kao dijete dok je odrastala na Jugu, obožava topli vjetar koji joj ljeti puše kroz kosu, to je zabavno. Sretna je, na dobrom je mjestu. Ako je ilegalno proviriti kroz krovni prozor, ona to ne zna! Nije namjeravala učiniti ništa loše - rekao je izvor i dodao da se takvo ponašanje u Louisiani smatra dobrom zabavom. Pjevačica je u ožujku uhićena zbog vožnje pod utjecajem alkohola te je osuđena na 12 mjeseci uvjetno, uz obavezu pohađanja edukacije opasnostima vožnje pod utjecajem alkohola i manju novčanu kaznu. 

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