Sinovi Britney Spears debitirali kao manekeni: 'Možete vi to!'

Jayden Federline (19) i Sean Preston (20) debitirali su na Paris Fashion Weeku gdje su prošetali modnom pistom noseći reviju Vetements Menswear proljeće/ljeto 2027. U razgovoru za Vogue, Jayden je rekao kako je njihova mama Britney Spears bila jako pod stresom zbog njihovog nastupa.



Pop princeza nije bila na reviji, no sinovima je poslala buket cvijeća kako bi im poželjela sreću, kazao je Jayden i dodao da je stalno zvala i slala poruke.

- Samo pazi na nas i vodi računa da je ovo nešto što stvarno želimo raditi - kazao je mlađi Britneyin sin.



Unatoč majčinskoj zabrinutosti, pjevačica je bila uvjerena da će njeni sinovi reviju odraditi vrhunski.

- Mislim da je znala da mi to možemo. Bila je sva u filmu 'Vi ste moji sinovi, vi to možete' - zaključio je Jayden, a prenosi TMZ.