Britney Spears nakon incidenta pokazala natečeno stopalo: 'Za sve je kriva moja mama...'

Nakon što je Page Six izvijestio da je imala veliku svađu s dečkom Paulom Richardom Solizom u Los Angelesu, Britney Spears (42) je na društvenim mrežama pokazala svoje ranjeno i natečeno stopalo. Pjevačica je čak i optužila svoju majku, Lynne Spears, da je umiješana u cijelu situaciju...

- Sinoć sam uganula gležanj kao idiot, samo da pokažem dokaz. Jako je loše. Idiot sam jer sam pokušavala skočiti u dnevnoj sobi Chateaua i pala sam, osramotila se i to je to - rekla je pjevačica u videu.

Dodala je kako su bolničari odmah došli na vrata, što je, naravno, izazvalo ogromnu scenu, koja je bila nepotrebna. Kaže da je njoj bio potreban samo led.

U drugom videu uspoređivala je svoje neozlijeđeno stopalo s otečenim, a onda je optužila svoju mamu.

- Nisam razgovarala s njom 6 mjeseci i nazvala je odmah nakon što se to dogodilo i prije nego što su vijesti izašle. Namjestili su mi baš kao i njoj davno!!! Voljela bih da imam baku i djeda!!! Ne mogu je podnijeti!!! Iskreno, nije me briga, reći ću to - napisala je Spears.

Inače, strani mediji napisali su da je zbog sukoba u četvrtak stigla i hitna pomoć. Glasnogovornik vatrogasne službe Los Angelesa Brian Humphrey potvrdio je kako su primili poziv da je žena ozlijeđena, ali ne i o kojoj se vrsti ozlijede radi. Napomenuo je da nikoga nisu prevezli u bolnicu te da policija nije dolazila na teren.

