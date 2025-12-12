Britney Spears partijala na jahti u društvu misterioznog dečka: Izgledali su veoma prisno

Pjevačica Britney Spears (44) na društvenim mrežama je podijelila trenutke s odmora na jahti na kojoj je pozirala u ružičastom bikiniju, a svima je pažnju ukrala njena pratnja - misteriozni muškarac s kojim se družila.

Izgledali su vrlo prisno pa se mnogi pitaju je li riječ o njenom novom dečku ili samo prijatelju. Brčkali su se u moru, pili votku i zezali se na jahti. Misteriozni muškarac bio je u kupaćem, a ima tamnu kosu i nekoliko tetovaža. No lice je 'sakrio' ispod sunčanih naočala.

U videu koji je objavila, pjevačica zavodnički pleše u bikiniju.

Foto: Instagram

Britney je na Instagramu uklonila mogućnost komentara, ali sudeći prema komentarima na drugim društvenim mrežama - mnogi su zabrinuti za njeno ponašanje. Naime, pjevačica je nedavno objavila nekoliko neobičnih fotografija, među kojima su i neke golišave.

Foto: Instagram

Osim toga, u studenom se odlučila povući s društvenih mreža. U jednom trenutku je njen Instagram profil iznenada nestao, a korisnicima se prikazivala poruka kako je 'profil možda uklonjen'. Vijest je odmah izazvala lavinu reakcija među obožavateljima koji su posljednjih tjedana bili sve zabrinutiji zbog njezinih objava.

No ubrzo se vratila na društvene mreže. Prije toga je objavljivala plesne videozapise iz svog doma, ali i zagonetne poruke o svojim sinovima, Seanu Prestonu (20) i Jaydenu Jamesu (19), koji žive na Havajima s njezinim bivšim suprugom Kevinom Federlineom.

Foto: Instagram

U jednom od videa, Spears je je imala vidljive modrice i zavoje na rukama. Tada je objasnila da je pala niz stepenice te dodala da se kroz ples pokušava izraziti i pronaći mir.