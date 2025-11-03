Britney Spears ponovno nestala s Instagrama: Fanovi u šoku nakon niza zbunjujućih objava

Britney Spears ponovno je odlučila povući se s društvenih mreža. U nedjelju je njezin Instagram profil iznenada nestao, a korisnicima se prikazivala poruka kako je 'profil možda uklonjen'. Vijest je odmah izazvala lavinu reakcija među obožavateljima koji su posljednjih tjedana bili sve zabrinutiji zbog njezinih objava.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Britney je u posljednje vrijeme objavljivala plesne videozapise iz svog doma, ali i zagonetne poruke o svojim sinovima, Seanu Prestonu (20) i Jaydenu Jamesu (19), koji žive na Havajima s njezinim bivšim suprugom Kevinom Federlineom.

U jednom od videa, Spears je je imala vidljive modrice i zavoje na rukama. Tada je objasnila da je pala niz stepenice te dodala da se kroz ples pokušava izraziti i pronaći mir.

-Nisam ovdje zbog sažaljenja, samo želim biti bolja i imam podršku - napisala je Britney tada.

Spears je i ranije dijelila uznemirujuće poruke, uključujući i objavu iz listopada u kojoj je opisala boravak na rehabilitaciji tijekom razdoblja skrbništva. Prisjetila se kako je, po njezinim riječima, bila 'prisiljena živjeti bez slobode' i usporedila svoj osjećaj s likom iz filma 'Maleficent', koji 'izgubi svoja sveta krila'.

U isto vrijeme, njezin bivši suprug Kevin Federline objavio je memoare 'Mislili ste da znate' u kojima iznosi niz tvrdnji o njihovom braku, roditeljstvu i Britneyinom mentalnom stanju. Ulomci koji su procurili u medije dodatno su potaknuli javnu raspravu o pjevačici, a njezini su obožavatelji izrazili zabrinutost da bi sve to moglo utjecati na njezino emocionalno stanje. Britney se ubrzo oglasila na X-u (bivšem Twitteru), gdje je optužila Federlinea da je 'stalno provocira' i da profitira na njezinoj boli.

- Želim vjerovati da mogu biti voljena bezuvjetno, čak i ako nisam savršena - naglasila je Spears ranije.

Njezin tim reagirao je i službenom izjavom, navodeći kako 'Britney želi samo mir i dobrobit svoje djece' te da se ne želi ponovno naći u središtu senzacionalizma.

Foto: RE/PRESS ASSOCIATION