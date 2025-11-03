Obavijesti

IZNENADA DEAKTIVIRALA PROFIL

Britney Spears ponovno nestala s Instagrama: Fanovi u šoku nakon niza zbunjujućih objava

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Njezin nestanak s društvenih mreža dogodio se usred novih kontroverzi povezanih s memoarima bivšeg supruga Kevina Federlinea i nagađanja o njihovom odnosu, a cijela situacijama zabrinula je brojne joj obožavatelje

Britney Spears ponovno je odlučila povući se s društvenih mreža. U nedjelju je njezin Instagram profil iznenada nestao, a korisnicima se prikazivala poruka kako je 'profil možda uklonjen'. Vijest je odmah izazvala lavinu reakcija među obožavateljima koji su posljednjih tjedana bili sve zabrinutiji zbog njezinih objava.

Britney Spears allegedly hit by security guard
Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Britney je u posljednje vrijeme objavljivala plesne videozapise iz svog doma, ali i zagonetne poruke o svojim sinovima, Seanu Prestonu (20) i  Jaydenu Jamesu (19), koji žive na Havajima s njezinim bivšim suprugom Kevinom Federlineom.

U jednom od videa, Spears je je imala vidljive modrice i zavoje na rukama. Tada je objasnila da je pala niz stepenice te dodala da se kroz ples pokušava izraziti i pronaći mir.

-Nisam ovdje zbog sažaljenja, samo želim biti bolja i imam podršku - napisala je Britney tada.

Spears je i ranije dijelila uznemirujuće poruke, uključujući i objavu iz listopada u kojoj je opisala boravak na rehabilitaciji tijekom razdoblja skrbništva. Prisjetila se kako je, po njezinim riječima, bila 'prisiljena živjeti bez slobode' i usporedila svoj osjećaj s likom iz filma 'Maleficent', koji 'izgubi svoja sveta krila'. 

U isto vrijeme, njezin bivši suprug Kevin Federline objavio je memoare 'Mislili ste da znate' u kojima iznosi niz tvrdnji o njihovom braku, roditeljstvu i Britneyinom mentalnom stanju. Ulomci koji su procurili u medije dodatno su potaknuli javnu raspravu o pjevačici, a njezini su obožavatelji izrazili zabrinutost da bi sve to moglo utjecati na njezino emocionalno stanje. Britney se ubrzo oglasila na X-u (bivšem Twitteru), gdje je optužila Federlinea da je 'stalno provocira' i da profitira na njezinoj boli.

- Želim vjerovati da mogu biti voljena bezuvjetno, čak i ako nisam savršena - naglasila je Spears ranije.

Njezin tim reagirao je i službenom izjavom, navodeći kako 'Britney želi samo mir i dobrobit svoje djece' te da se ne želi ponovno naći u središtu senzacionalizma.

Britney Spears i Kevin Federline, arhivske fotografije
Foto: RE/PRESS ASSOCIATION

