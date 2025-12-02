Britney Spears slavi rođendan: Uspon, slom i pobjeda 'pop princeze' koju svijet obožava

Britney Jean Spears rođena je 2. prosinca 1981. godine u američkoj saveznoj državi Mississippi. Još u vrtiću je odlazila na tečajeve plesa, a imala je samo četiri godine kada je pjevala na vrtićkoj predstavi. Čitavo djetinjstvo je odlazila na satove pjevanja i plesa te se natjecala na talent showovima koje je redovito osvajala. Imala je osam godina kada je bila na audiciji za TV show "The Mickey Mouse Club". Oduševila je žiri koji je njezinim roditeljima savjetovao da ju upišu u uglednu školu pjevanja u New Yorku. Upravo u "The Mickey Mouse Club"-u upoznala je Justina Timberlakea, Christinu Aguileru i Ryana Goslinga koji su bili ista generacija mladih zvijezda.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Pokušavala se probiti na scenu kao samostalna pjevačica, no sve veće diskografske kuće su je odbile jer su smatrali kako publika žudi za novim grupama poput The Backstreet Boysa ili Spice Girls, a ne za "novom" Madonnom. U to vrijeme ju je zastupao ugledni menadžer Larry Rudolph, kojem su se dva tjedna nakon sastanka javili iz Jive Recordsa tvrdeći da dugo nisu vidjeli mladu pjevačicu koja može publici prenijeti emociju, a u isto je vrijeme karizmatična te se zna ponašati na pozornici.

Singl i album "...Baby One More Time" rušili su sve rekorde

Imala je samo 17 godina kada je otputovala u Švedsku snimiti dio debitantskog albuma. Po povratku u SAD imala je turneju po shopping centrima te je jedno vrijeme nastupala sa samo četiri pjesme prije koncerata grupe NSYNC. U rujnu 1998. godine objavljen je njezin prvi singl "...Baby One More Time". Pjesma je danas poznata kao jedan od najprodavanijih singlova u povijesti glazbene industrije, a pokorila je sve svjetske top ljestvice te je do danas ostala kao jedan od najboljih debitantskih singlova ikada objavljenih. Istoimeni album objavljen je u siječnju 1999. godine, a Britney je postala prva tinejdžerica na svijetu kojoj je uspjelo prodati preko 10 milijuna kopija albuma u samo godinu dana.

Bilo je jasno da je nova zvijezda rođena. Britney je iz singla u singl osvajala svjetsku scenu i na prijelazu milenija joj nitko nije bio ravan. Mediji su pratili svaki njezin korak, a neumorno je odrađivala i svjetske turneje. I drugi album, "Oops!... I Did It Again" imao je jednaku popularnost. Trećim albumom "Britney" upisala se u povijest kao pjevačica koja ima iza sebe jedan od najprodavanijih albuma 21. stoljeća. Posljednji studijski album "Glory" Britney je objavila 2016., a iako nije imala novijih singlova, diljem svijeta ima vojsku obožavatelja koji jedva čekaju svaki njezin novi pokret. Od poljupca na pozornici MTV VMA nagrada 2003. godine s Madonnom do kratkog braka s Jasonom Alexanderom u Las Vegasu, Britney je nerijetko šokirala javnost.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Brak s Kevinom Federlineom i put prema dolje

Naporan raspored te konstantne turneje pjevačici su teško padale te je nerijetko prema roditeljima i menadžerima imala buntovnički stav. Nakon kratkog braka s Jasonom Alexanderom, svojim prijateljem iz djetinjstva, započela je vezu sa svojim plesačem Kevinom Federlineom. Njegova tadašnja djevojka bila je trudna s njihovim drugim djetetom u trenutku kada je Britney objavila da su u vezi i mediji su odmah počeli preispitivati njihovu vezu. Unatoč svemu, stali su pred oltar u rujnu 2004. godine.

U travnju 2005. Britney i Kevin su objavili da čekaju svoje prvo dijete. Paparazzi su pratili svaki njihov korak, a Britney je tek godinama kasnije u memoarima priznala kako je to sve utjecalo na njezino mentalno zdravlje. Sean Preston Federline rođen je u rujnu 2005., a drugog sina Jaydena Jamesa Federlinea dobili su u rujnu iduće godine.

Foto: NPX/PRESS ASSOCIATION

Britney je postala meta tabloida kada je u veljači 2006. vozila automobil dok joj je Sean Preston bio u krilu. Ta situacija postala je nacionalna debata te su svi preispitivali njezine roditeljske sposobnosti. Dva mjeseca nakon što je rođen njezin mlađi sin, zatražila je razvod od Kevina Federlinea. Mediji su ju čitavo vrijeme progonili, a tulum na kojem je bila s Paris Hilton i Lindsey Lohan do danas je ostao važan dio povijesti pop kulture. Zbog koketiranja s alkoholom i drogama bila je na odvikavanju, no svojevoljno se odjavila iz centra za rehabilitaciju.

Problemi s mentalnim zdravljem

U veljači 2007. je ušetala u frizerski salon u Kaliforniji te si je obrijala glavu dok su ju paparazzi fotografirali. Nakon toga se vratila liječenju. Do kraja iste godine rastala se od Federlinea i službeno, no uslijedila je gorka bitka na sudu za skrbništvo nad njihovom djecom, koje je na kraju pripalo njemu. Spears je čitavo to vrijeme i dalje snimala novu glazbu te je odlazila na turneje.

330803649 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Odveli su ju na psihijatrijsko promatranje početkom 2008. godine nakon što je odbila svoje sinove vratiti ocu. Dok je bila u bolnici, njezini roditelji su zaključili kako je tadašnji menadžer popularne pjevačice Sam Lufti "loš utjecaj" na nju te su tvrdili da želi kontrolirati njezin život. Njezin otac Jamie je u tom trenutku zatražio skrbništvo nad kćeri sudskim putem te je službeno postao odgovorna osoba za sve aspekte njezina života, uključujući financije.

Mučna borba oko skrbništva trajala je godinama, a Britney je na očigled bila loše. Njezini obožavatelji su na društvenim mrežama pokrenuli #FreeBritney kampanju kakobi joj izrazili podršku. Bila je na nekoliko svjetskih turneja te je 2013. godine imala rezidenciju u Las Vegasu pod nazivom "Britney: Piece of Me" u hotelu Planet Hollywood.

Razrješenje skrbništva i udaljavanje od obitelji

Fanovi su godinama bili zabrinuti za Britney, no ona je čitavo to vrijeme radila i nije previše komentirala svoj osobni život. U kolovozu 2018. u javnost su procurile informacije da je Kevin Federline tražio od pjevačice 100.000 dolara alimentacije mjesečno kako bi mogao uzdržavati njihovu dvojicu sinova. Federline je godinu kasnije tražio zabranu približavanja za sinove nakon incidenta koji se dogodio s njezinim ocem. Britney je dobila 30 posto skrbništva te je viđala sinove, no Federline je čitavo to vrijeme tražio sve više i više novaca te je pokušavao odvući njihovu djecu od majke. U to vrijeme je menadžer popularne pjevačice zaključio kako nije sposobna odraditi svjetsku turneju koju je i otkazao.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

U svibnju 2019. Britney je krenula na sud kako bi se "riješila" oca i vratila kontrolu nad svojim životom. Borba je uglavnom bila u vezi njezine imovine, a otac nije htio skrbništvo prepustiti njoj ni bilo kome drugome. Znatiželja javnosti oko njezina slučaja razbuktala se 2021. kada su izašli dokumentarni filmovi u kojima se tvrdilo da ju je otac godinama samo iskorištavao.

- Samo želim svoj život natrag. Užasno sam ljuta i depresivna. Plačem zbog toga svakoga dana - rekla je Britney na sudu u lipnju 2021. godine. Otac je imao potpunu kontrolu nad njezinim životom punih 13 godina. U studenom 2021. godine je ponovno postala vlasnicom svoje imovine te je samostalno mogla odlučivati o svom životu.

Brak sa Samom Asgharijem i memoari

Godinu kasnije vjenčala se sa Samom Asgharijem, manekenom kojeg je upoznala na snimanju za spot "Slumber Party" još 2016. Njezini sinovi nisu bili na vjenčanju, a mediji su pisali da oni ne žele biti dijelom njezina života. Britney i Sam su 2023. objavili da čekaju prvo dijete, no samo mjesec kasnije rekli su obožavateljima da su izgubili bebu. Rastali su se nekoliko mjeseci nakon.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

U svojim memoarima "Žena u meni" Britney je prije dvije godine otkrila brojne detalje iz svoga života. Opisala je vezu s Justinom Timberlakeom na vrhuncu slave te je otkrila da ju je natjerao na pobačaj. O svojoj obitelji je ispričala brojne ranije nepoznate informacije te je komentirala da više ne vjeruje u Boga zbog načina na koji se njezina obitelj godinama odnosila prema njoj.

Njezin bivši suprug Kevin Federline ove je godine objavio memoare "You Thought You Knew" u kojima je iznio niz tvrdnji o slavnoj pjevačici, na što je ona komentirala kako samo želi zgrnuti novce jer uskoro neće više dobivati alimentaciju od nje.