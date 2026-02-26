Britney Spears ponovno šokirala: Objavila snimku plesa u donjem rublju, sve joj ispalo...

Britney Spears ponovno je iznenadila svoje pratitelje objavivši video u kojem pleše, a tijekom kojeg je doživjela brojne nezgode s odjećom i otkrila grudi. Ova 43-godišnja pjevačica objavila je novu izazovnu snimku samo nekoliko dana nakon što je podijelila slične videe u kojima se njezin top jedva držao na mjestu.

Za najnoviji video Spears je odjenula čipkasti ljubičasti bodi. Odjevna kombinacija imala je duboki dekolte koji nije mogao obuzdati njezine grudi dok se vrtjela i uvijala u jednoj od prostorija svoje vile. Struk joj je bio omotan satenskom vrpcom, a cijeli je izgled upotpunila crnim čizmama i jednom crnom rukavicom bez prstiju.

Svojoj plesnoj kombinaciji dodala je i dašak boje s nekoliko narukvica od perli na oba zapešća, a duga plava kosa padala joj je u valovima preko ramena. Kako je video odmicao, kosa joj je postajala sve neurednija dok ju je zabacivala naprijed-natrag, do te mjere da joj je u nekoliko navrata potpuno prekrila lice.

Podsjetimo, dva dana ranije, Spears je podijelila dva slična provokativna plesna videa. I tada je imala problema s odjećom dok je izvodila svoje prepoznatljive pokrete plešući na pjesmu "Bad Guy" Billie Eilish iz 2019. godine.

U ranijim isječcima, pjevačica je nosila sićušni crveni top dubokog izreza preko crnog grudnjaka, uz crnu minicu i crne čizme. Ruke je koristila kako bi se pokrila dok je bezuspješno pokušavala namjestiti odjeću u nekoliko dijelova videa. Kako bi prekrila intimne dijelove u objavama, koristila je emoji crvenog srca. Na početku snimke nosila je baloner i šešir, koje je potom skinula i otkrila oskudni izgled ispod.

