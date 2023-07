Britney Spears potvrdila objavu memoara: 'Stiže moja priča, pod mojim uvjetima, napokon'

Pjevačica Britney Spears (41) potvrdila je na Instagramu da će objaviti memoare 'The Woman In Me'.

- Stiže moja priča, pod mojim uvjetima, napokon. Jeste li spremni? - napisala je na videu.

Prema izdavačkoj kući Gallery Brooks, knjiga će biti 'hrabra i zapanjujuće ganutljiva priča o slobodi, slavi, majčinstvu, preživljavanju, vjeri i nadi', a bavit će se i borbom Spears da okonča skrbništvo svog oca.

Bit će objavljena 24. listopada, a na naslovnici knjige bit će crno-bijela fotografija pjevačice u toplesu iz 2001. godine.

- Bit će izdavački događaj godine. Ne možemo biti ponosniji što smo joj pomogli da napokon podijeli svoju priču - rekla je Jennifer Bergstrom, potpredsjednica Gallery Booksa za magazin People.