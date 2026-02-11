Britney Spears prodala je prava na svoje pjesme Primary Waveu

Pjevačica Britney Spears (44), poznata po hitovima kao što su "Toxic" i "Oops!… I Did It Again", prodala je prava na svoj katalog glazbenom izdavaču Primary Wave, prema američkom listu The Hollywood Reporter.

Spears je stekla svjetsku slavu krajem 1990-ih, nakon objavljivanja svoje debitantske hit pjesme "Baby One More Time".

Tijekom svoje gotovo 30-godišnje karijere, pjevačica je objavila niz pop hitova kao što su "Gimme More", "Womanizer", "Lucky" i "I'm A Slave 4 U".

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Spears i Primary Wave zasad nisu odgovorili na zahtjev za komentar.