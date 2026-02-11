Američka pop zvijezda Britney Spears prodala je prava na svoje pjesme, javili su američki mediji.
KARIJERA DUGA 30 GODINA
Britney Spears prodala je prava na svoje pjesme Primary Waveu
Pjevačica Britney Spears (44), poznata po hitovima kao što su "Toxic" i "Oops!… I Did It Again", prodala je prava na svoj katalog glazbenom izdavaču Primary Wave, prema američkom listu The Hollywood Reporter.
Spears je stekla svjetsku slavu krajem 1990-ih, nakon objavljivanja svoje debitantske hit pjesme "Baby One More Time".
Tijekom svoje gotovo 30-godišnje karijere, pjevačica je objavila niz pop hitova kao što su "Gimme More", "Womanizer", "Lucky" i "I'm A Slave 4 U".
Spears i Primary Wave zasad nisu odgovorili na zahtjev za komentar.
