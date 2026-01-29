Pala je i pusa: Kim otkrila kako je završila u krevetu s Britney

Kim Kardashian (45) otkrila je detalje svog, kako ga je opisala, 'ludog spavanja' s Britney Spears (44), a priča je izazvala ogroman interes javnosti.

Kim je gostovala u podcastu svoje sestre Khloe Kardashian, Khloe In Wonder Land, gdje je govorila o nekim od svojih najzanimljivijih životnih trenutaka. Tom prilikom Khloe ju je pitala kako je došlo do toga da Britney 'završi u krevetu s njima' u studenom 2025.

- Ona je prava lutkica, najnježnija osoba - rekla je Kim o Britney, dodavši da je cijelo druženje organizirao menadžer pjevačice Cade Hudson.

- Htjeli smo se vidjeti, došla je kod nas i jednostavno smo se družile. Vrijeme za cure - objasnila je Kim.

Osim toga, otkrila je da su se ona i Britney već ranije upoznale te da je pjevačica poželjela malo opuštenog ženskog druženja. No priča je, prema Khloe, ubrzo 'izmakla kontroli'.

Foto: YouTube

- Bilo je posvuda da imamo ludo zajedničko spavanje, a zapravo su to bile samo cure koje se druže - rekla je.

Podsjetimo, Kim je zaintrigirala javnost kada je na Instagramu objavila snimke s pidžama partyja na kojem su bile ona, Khloe i Britney. Reakcije su bile toliko burne da su se neki pitali je li fotografija uopće stvarna ili je riječ o umjetnoj inteligenciji.

Kasnije je podijeljena i fotografija na kojoj su Kim, Khloe i Britney zajedno u krevetu, a pjevačica je objavila i video u kojem ljubi sestre u obraz.

- Samo chillamo - rekla je Britney u snimci, koja je brzo postala viralna.

Foto: Instagram

Za kraj, Kim je priznala da je u mladosti čak 'prevarila' paparazze glumeći da posjećuje Britney u hotelu kako bi dospjela u medije.

- Slava je bila sve što sam htjela - iskreno je priznala.