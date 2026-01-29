Obavijesti

LUDA PRIČA

Pala je i pusa: Kim otkrila kako je završila u krevetu s Britney

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Pala je i pusa: Kim otkrila kako je završila u krevetu s Britney
Foto: Instagram

Otkrila je da su se ona i Britney već ranije upoznale te da je pjevačica poželjela malo opuštenog ženskog druženja. No priča je, prema Khloe, ubrzo 'izmakla kontroli'

Kim Kardashian (45) otkrila je detalje svog, kako ga je opisala, 'ludog spavanja' s Britney Spears (44), a priča je izazvala ogroman interes javnosti.

Kim je gostovala u podcastu svoje sestre Khloe Kardashian, Khloe In Wonder Land, gdje je govorila o nekim od svojih najzanimljivijih životnih trenutaka. Tom prilikom Khloe ju je pitala kako je došlo do toga da Britney 'završi u krevetu s njima' u studenom 2025.

- Ona je prava lutkica, najnježnija osoba - rekla je Kim o Britney, dodavši da je cijelo druženje organizirao menadžer pjevačice Cade Hudson.

- Htjeli smo se vidjeti, došla je kod nas i jednostavno smo se družile. Vrijeme za cure - objasnila je Kim.

Osim toga, otkrila je da su se ona i Britney već ranije upoznale te da je pjevačica poželjela malo opuštenog ženskog druženja. No priča je, prema Khloe, ubrzo 'izmakla kontroli'.

Foto: YouTube

- Bilo je posvuda da imamo ludo zajedničko spavanje, a zapravo su to bile samo cure koje se druže - rekla je.

Podsjetimo, Kim je zaintrigirala javnost kada je na Instagramu objavila snimke s pidžama partyja na kojem su bile ona, Khloe i Britney. Reakcije su bile toliko burne da su se neki pitali je li fotografija uopće stvarna ili je riječ o umjetnoj inteligenciji.

Kasnije je podijeljena i fotografija na kojoj su Kim, Khloe i Britney zajedno u krevetu, a pjevačica je objavila i video u kojem ljubi sestre u obraz.

- Samo chillamo - rekla je Britney u snimci, koja je brzo postala viralna.

Foto: Instagram

Za kraj, Kim je priznala da je u mladosti čak 'prevarila' paparazze glumeći da posjećuje Britney u hotelu kako bi dospjela u medije.

- Slava je bila sve što sam htjela - iskreno je priznala.

