Britney Spears razbila je glavu tijekom svađe s bivšim mužem: Morala je hitno ići na šivanje

Pjevačica Britney Spears (41) nedavno se razvela od supruga, glumca Sama Asgharija (29). Nakon što je vijest obišla cijeli svijet pojavili su se novi detalji njihovog odnosa, a jedan od njih je i svađa koja je rezultirala ozljedom.

Kako je rekao osnivač TMZ-a Harvey Levin u novoj emisiji 'Britney Spears: Divorce & Despair', bivši supružnici posvađali su se tijekom boravka u Londonu, a tijekom sukoba je Britney razbila glavu.

Foto: Instagram

- Ona i Sam su se svađali u hotelskoj sobi, a postalo je toliko loše da je zapela i udarila se od stolić te razbila glavu. Morala je ići na šivanje - rekao je Harvey.

Ni Britney ni Sam još uvijek nisu komentirali svađu koja se dogodila.

Foto: Instagram

Prisjetimo se, Sam je zahtjev za razvod podnio nekoliko sati nakon što su se pojavile prve glasine o njihovom prekidu. Kako je pisao TMZ, Asghari je kao razlog naveo 'nepomirljive razlike'. Sam je također tražio da Britney plati sve njegove troškove za odvjetnika. Kao datum prekida naveo je 28. srpanj.

Foto: Instagram

Uz sve to, njegov odvjetnik Neal Hersh dao je naslutiti da će Sam pokušati osporiti predbračni ugovor koji su on i Britney potpisali. Ugovor ide u korist pjevačice, a u njemu stoji da sva imovina koju je stekla prije braka ostaje njena. Izvor blizak paru je za Page Six rekao kako Asghari želi pregovarati oko predbračnog ugovora kako bi čuvao Britneyjine tajne. U slučaju da Britney ne želi pregovarati s njim, Sam je zaprijetio da će u javnosti otkriti sramotne informacije o njoj, osim ako mu plati.

Spears i Asghari vjenčali su se u Los Angelesu u lipnju 2022., a u vezi su bili šest godina prije vjenčanja.