Britney Spears uklonila dijelove memoara u kojima je vrijeđala majku i sestru: 'Sada smo bolje'

Nakon što je na društvenim mrežama potvrdila da će objaviti memoare 'The Woman In Me', Britney Spears (41) rekla je da stiže priča pod njezinim uvjetima, ipak, izgleda da su se neke stvari promijenile.

Kako doznaje Daily Mail, pjevačica je iz memoara uklonila mnoštvo ružnih stvari koje je napisala o svojoj majci Lynne (68) i sestri Jamie (32), a sve to obrisala je nakon što su se pomirile.

Foto: Lucy/PRESS ASSOCIATION

Posljednjih je tjedana pjevačica sve to 'pustila' i donijela odluku ukloniti te odlomke iz svojih memoara u nadi da će joj to pomoći da 'izliječi' svoju vezu s majkom i sestrom.

Kako govori izvor: 'Britney se liječi, a mama i sestra joj pomažu. Njezina veza s Jamie Lynn bolja je nego ikad'.

Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

O njihovom odnosu, oglasila se i njezina sestra.

- Nemam ništa osim apsolutne ljubavi prema svakom članu svoje obitelji. Ako sam išta naučila od prošle godine, to je da treba biti otvoren. Mislim da više ne postoji nešto što bih trebala reći - izjavila je nedavno Jamie za Variety.

Njihov odnos komentirao je i izvor.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

- Britney i Jamie sklopili su pakt da se ne napadaju i da sve što je povezano s njima i majkom ostaje unutar obitelji - rekao je izvor.

Foto: Instagram

Inače, njezini memoari trebali bi biti objavljeni u listopadu, a prema izdavačkoj kući Gallery Brooks, knjiga će biti 'hrabra i zapanjujuće ganutljiva priča o slobodi, slavi, majčinstvu, preživljavanju, vjeri i nadi', a bavit će se i borbom Spears da okonča skrbništvo svog oca.

Podsjetimo, i sama pjevačica je na društvenim mrežama jednom prilikom progovorila o pisanju knjige.

- Zaljubljena sam u život koji sam izgradila za sebe nakon svega što sam poduzela kako bih se riješila oca koji me zlostavljao i kontrolirao 13 godina. Nemam obitelj koja me cijeni i poštuje, uopće. To mi je najteži dio jer koliko god sam ih voljela, to je nešto što vjerojatno nikada neću moći preboljeti. Napisala sam tri različite verzije svoje knjige što je bilo terapeutsko iskustvo za mene - objavila je putem Instagrama.