Brkovi za 24sata: Godinama smo na cesti, to je neotuđivi dio nas. Osjeti se to i u pjesmama

Ovaj put sam progovorio o temama o kojima, koliko znam, nikad nitko nije, poput ostavinske rasprave. Pretpostavljam da se ljudi radije ne upliću u takve teme, meni očito ništa nije previše gadljivo. Mislim da sam ponovno uspio ponuditi nešto novo, a da pritom bend zadrži stari duh. To me raduje. Riječi su to Vedrana Pehara Shamse iz Brkova. Dio je to najave njihova novog albuma.

“Brkovi su objavili svoj deveti studijski album 'Duga devetka', glazbeno izdanje koje već u startu nosi jasnu simboliku: devet pjesama, deveti album - matematika je jasna. 'Duga devetka' nastavlja i dodatno pojačava prepoznatljivi 'punkfolkwellness' potpis benda. Žanrovski sudar pun energije, satire i direktnosti, kombiniraju punk s folk melodijama i tekstovima koji bez filtera komentiraju stvarnost", službena je najava.

Kao i dosad, Brkovi su ostali vjerni sebi, pa tako ni ovo izdanje ne pokušava biti pitomo ni uglađeno. Bend "radi ono što najbolje znaju - donosi istančane rifove i snažan zvuk. Publika je kroz singlove 'Labavi', 'Naša mala zemlja', 'Moj prijatelj je postao žena' i 'Novi Bon Jovi' dobila jasan uvid u smjer albuma: refreni za masovno pjevanje i tekstovi koji balansiraju između humora koji gađa baš tamo gdje treba, ironije i direktnog komentara na stanje društva".

Album je producirao Ivan Mihaljević, a vizualni dio priče i ovaj put nosi snažan autorski pečat. Većinu spotova režirao je frontmen benda, Vedran Pehar, samostalno ili u suradnji s Alenom Vlajnićem iz HUIHUI Productions, čime je dodatno zaokružen identitet albuma, od zvuka do slike. Važno je istaknuti da je i ovo izdanje, kao i sva prethodna, realizirano u potpunosti u DIY modelu, bez podrške izdavača, a to dodatno naglašava autentičnost i neovisnost benda. Album je dostupan na svim streaming servisima i službenim kanalima benda.

- Meni se album jako sviđa i zadovoljan sam kako je sve na kraju ispalo. Jedva čekam da ljudi čuju što smo im pripremili - poručuje Vedran.

Brkovi su i nakon svih ovih godina koncertno jedan od najaktivnijih, a i atraktivnijih, bendova. Shamso nam govori koliko se to može čuti u novim pjesmama.

- Godinama smo na cesti, to je naš život, neotuđivi dio nas. Osjeti se u svemu što radimo, pa i u pjesmama naravno. Takvo iskustvo ne može se kupiti ili nabaviti, stječe se godinama - objasnio nam je.

Brkovi dolaze u Zagreb s dva uzastopna koncerta u klubu Boogaloo, 9. i 10. listopada, gdje će kroz dvije večeri donijeti ono po čemu su najpoznatiji - intenzivan, glasan i nepredvidiv live nastup. Publiku očekuje set sačinjen od etabliranih koncertnih favorita, uz neponovljivu energiju benda.

“Nastupi legendarnog benda funkcioniraju kao jedan kontinuirani udar energije, a upravo zbog toga najavljuju dvije koncertne večeri u kojima će vladati prava punk energija. Dva datuma u Boogaloou dodatno potvrđuju interes publike i status benda na regionalnoj sceni", najavljuju organizatori.

Brkovi su poznati po intenzivnim i spektakularnim live nastupima, pa će tako i Boogaloo pretvoriti u prostor kolektivnog pjevanja, skakanja i čistog kaosa. Shamso nam odgovara gdje je bendu ugodnije nastupati, u klubovima i dvoranama ili na open air koncertima.

- Snalazimo se podjednako u svim verzijama, rekao bih. Osobno više preferiram otvorene prostore i povjetarac na koži, ali volim nastupati i u krcatim klubovima jer je to također jedinstven osjećaj. Prednost klubova je što ne ovise toliko o vremenskim prilikama - dodao je.

Jedinstveni su Brkovi na ovim prostorima po mnogočemu. Pa evo još dva zanimljiva "detalja". Prvi je otprije tri godine, kad su objavili pjesmaricu najvećih hitova. Pjesme su složene kronološki po vremenu nastanka, a uz tekst, svaku pjesmu prate i akordi prilagođeni sviranju na akustičnoj gitari. Na gotovo 90 stranica pjesmarice našle su se i fotografije koje vjerno oslikavaju energiju na koncertima Brkova.

- Ove pjesme su odavno prestale biti moje i postale su vaše, a sad ih i sami možete svirati i pjevati kad god to poželite. Time je svrha njihova postojanja u potpunosti ispunjena. Brkovi su da se vole! - poručio je tad Shamso.

Druga velika stvar Brkova jest što su postali prvi domaći bend s vlastitim stripom inspiriranim njihovim autorskim pjesmama. Na jednome mjestu fanovima donose 30 klasika Brkova u formi kratkog stripa koje je osmislio i nacrtao fan benda, Jovan Hota, kojemu je ovo i prvi strip koji je kreirao.

- Strip za 'Cvjetalo je meni cvijeće' spontano sam nacrtao jedne večeri, dok sam slušao pjesmu, da bi na nagovor prijatelja poslao bendu. Shamso je brzo odgovorio kako je oduševljen i predložio da napravimo cijeli strip - objasnio je tad mladi crnogorski umjetnik.