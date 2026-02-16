Broj 13 šest puta je bio sretan za pobjednike Dore, evo tko su oni

Tko kaže da je 13 nesretan broj? Na Dori taj broj već je nekoliko puta donio – pobjedu! Najnoviji dokaz? Spektakularna pobjeda grupe Lelek s pjesmom "Andromeda", koje su u finalu natjecanja nastupale upravo 13. po redu i pomele konkurenciju. Lelek će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Beču ove godine. Djevojke su osvojile žiri i publiku te su bile prve po bodovima u oba slučaja. Broj 13 je od početka ovoga natjecanja bio sretan u šest navrata.

Vratimo se u 1996. godinu kada se Maja Blagdan pjesmom "Sveta ljubav" natjecala 13. u konkurenciji od 20 izvođača te je odnijela pobjedu. Iste godine Hrvatsku je predstavljala na Eurosongu u Oslu, gdje se plasirala na visoko, četvrto mjesto ostavivši sve bez daha. Pjesma je do danas postala već pravi klasik. Sreća se nastavila 2005. godine kada su Boris Novković i Ansambl Lado s pjesmom "Vukovi umiru sami" također nastupili 13. i odnijeli pobjedu. Ukupno je bilo 14 natjecatelja, a broj 13 se pokazao sretnim i tri godine kasnije kada se natjecalo 15 izvođača. Kraljevi ulice & 75 cents su 2008. s pjesmom "Romanca" slavili te su nas predstavljali na Eurosongu u Beogradu.

ARHIVA - Eurovizija 2005., Boris Novković završio na 11. mjestu s pjesmom 'Vukovi umiru sami' | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ni novija povijest ne zaostaje sa sretnim brojem 13. Godine 2021. Albina je s pjesmom "Tick-Tock" nastupala 13. po redu te je oduševila publiku i žiri, a Hrvatsku je te godine predstavljala na Euroviziji u Rotterdamu. Iako nije prošla u finale, nastup joj je lansirao karijeru i donio joj širu publiku. Prošle godine je Marko Bošnjak pobjedom s "Poison Cake" potvrdio da trinaestica na Dori ima posebnu moć. Pobijedio je u finalu i pjesmu predstavio na eurovizijskoj pozornici u švicarskom Baselu, a tako dolazimo i do ove godine.

Eurovision song contest first semi-final in Rotterdam | Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW/Dalibor Urukalović/Pixsell

Lelek su briljirale na pozornici, energijom, vokalima i scenskim nastupom, a tjednima ranije slovile su kao favoritkinje za pobjedu među domaćom i europskom publikom. Publika i žiri pohvalile su njihov trud te je broj 13 još jednom ispisao povijest Dore.

- Trudile smo se i dale smo sve od sebe za ovo. Isplatilo se sve što smo radile - istaknule su.

- Osjećaj je nerealan, stvarno nerealan. U meni prije svega vlada ponos. Ponos na našu ekipu i našeg menadžera kojeg ubrojimo u ekipu - poručila je članica Lelek na konferenciji za medije nakon što su proglašene pobjednicama.

Dosadašnji izvođači nisu previše isticali redni broj 13, no na društvenim mrežama su prije glasovanja publike komentirali kako im upravo taj broj može donijeti sreću. Ipak, budući natjecatelji možda će idućih godina potajno priželjkivati upravo to 13. mjesto u nastupnom redoslijedu.

