VELIKA RAZLIKA?

Pogledajte kako su glasali žiri i publika u velikom finalu Dore

Piše Stela Kovačević,
10
Foto: Dario Njavro/HRT

Pobjedu na natjecanju odnijela je grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda'. Dobili su najviše glasova publike, ali i žirija. Evo kako je koji žiri glasao

Admiral

U finalu Dore zbrajali su se bodovi stručnog žirija i publike. Prvi su bodove dali Britanci, a 12 bodova dali su Noelle i pjesmi 'Uninterrupted'.

Foto: screenshot/HRT

Riječki žiri svoj glas je dao Steli Rade i pjesmi 'Nema te'.

Foto: screenshot/HRT

Luksemburg je 12 bodova dao 'Andromedi' grupe Lelek.

Foto: screenshot/HRT

I Split je svoj maksimalni broj bodova dao grupi Lelek.

Foto: screenshot/HRT

I San Marino je 12 bodova dao grupi Lelek i 'Andromedi'.

Foto: screenshot/HRT
Zagrebački je žiri maksimalni broj bodova dao Steli Rade i pjesmi 'Nema te'.

Foto: screenshot/HRT

Lelekice su 12 bodova dobile i iz Norveške.

Foto: screenshot/HRT

Osječani su svoj maksimalni broj bodova dali pjesmi Andromeda.

Foto: screenshot/HRT

Ovako je glasao žiri - čak 77 bodova dao je grupi Lelek i pjesmi 'Andromeda'.

Foto: HRT

I prema glasovima publike grupa Lelek je na prvom mjestu. Dala im je čak 96 bodova i time su djevojke na kraju imale čak 173 boda. Slijedi ih Cold Snap sa 70 bodova od publike, a s glasovima žirija imali su 108 bodova. 

Foto: Screenshot

Grupa Lelek pobijedila na Dori
