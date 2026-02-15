Pobjedu na natjecanju odnijela je grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda'. Dobili su najviše glasova publike, ali i žirija. Evo kako je koji žiri glasao
Pogledajte kako su glasali žiri i publika u velikom finalu Dore
U finalu Dore zbrajali su se bodovi stručnog žirija i publike. Prvi su bodove dali Britanci, a 12 bodova dali su Noelle i pjesmi 'Uninterrupted'.
Riječki žiri svoj glas je dao Steli Rade i pjesmi 'Nema te'.
Luksemburg je 12 bodova dao 'Andromedi' grupe Lelek.
I Split je svoj maksimalni broj bodova dao grupi Lelek.
I San Marino je 12 bodova dao grupi Lelek i 'Andromedi'.
Zagrebački je žiri maksimalni broj bodova dao Steli Rade i pjesmi 'Nema te'.
Lelekice su 12 bodova dobile i iz Norveške.
Osječani su svoj maksimalni broj bodova dali pjesmi Andromeda.
Ovako je glasao žiri - čak 77 bodova dao je grupi Lelek i pjesmi 'Andromeda'.
I prema glasovima publike grupa Lelek je na prvom mjestu. Dala im je čak 96 bodova i time su djevojke na kraju imale čak 173 boda. Slijedi ih Cold Snap sa 70 bodova od publike, a s glasovima žirija imali su 108 bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+