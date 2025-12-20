Brojne teorije zavjere kružile su o smrti Brittany Murphy: "Bila je posljednja Simonova žrtva"

Nekoliko tjedana prije nego što je preminula, američka glumica Brittany Murphy osjećala se loše. Imala je simptome nalik gripi koji nisu bili liječeni te je u međuvremenu dobila i upalu pluća. Preminula je 20. prosinca 2009. godine.

HBO je 2021. godine objavio dokumentarac pod nazivom "What Happened, Brittany Murphy?", u kojem su liječnici komentirali što je moglo poći po krivu.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

- Da je otišla u bolnicu dovoljno radno, otkrili bi joj upalu pluća rendgenom. To je vrlo lako za napraviti. Imala bi šanse i izliječila bi se - rekla je mrtvozornica Lisa Scheinin onda. Upravo ona odradila je obdukciju pokojne glumice. Na službenim dokumentima je napisala kako je uzrok glumičine smrti upala pluća. Dodala je i kako je Brittany bila anemična.

- Bilo koji doktor bi joj dao infuziju odmah te bi krenula s liječenjem. Radi se o vrlo opasnoj situaciji - rekla je Scheinin u dokumentarcu.

Brittany Murphy preminula je u 10 sati 20. prosinca 2009. u bolnici u Los Angelesu.

- Mama, umirem. Volim te - bile su njezine posljednje riječi. Sve je otkrio njezin suprug Simon Monjack u intervjuu s Larryjem Kingom. Medijima je rekao i da je glumica pala u nesvijest u svom domu, a prije toga je nazvala svoju majku Sharon i rekla joj da ne može disati.

Pet mjeseci nakon nje, preminuo je i suprug

Samo pet mjeseci nakon njezine smrti preminuo je i Simon Monjack. Liječnici su potvrdili da je umro od istih posljedica kao i njegova supruga. Ubrzo zatim, otac pokojne glumice Angelo Bertolotti javno je optužio njezinu majku te je istaknuo da je upravo ona kriva za smrt kćeri i njezina supruga.

Bertolotti je u intervjuu za časopis People 2013. rekao da je Sharon imala vjerojatno financijske motive za svoja nedjela. Murphy je svu svoju imovinu oporučno ostavila svojoj majci, koja je te optužbe kasnije oštro opovrgnula. Stručnjaci su također govorili kako je malo vjerojatno da je njihove smrti skrivila glumičina majka.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Nakon smrti Brittany Murphy i Simona Monjacka, obožavatelji su preplavili internet teorijama zavjere. Stručnjaci su pak rekli da je najveći misterij svega činjenica da ih nitko iz njihove obitelji ili od prijatelja nije uputio liječniku.

- Jasno je da ljudi smatraju kako se nešto krije u pozadini ovih smrti, no činjenice govore drugo. Da su otišli u bolnicu na vrijeme, još bi bili živi - rekao je jedan medicinski tehničar.

Monjackova majka i Ron Neal, bivši publicist pokojne glumice, u dokumentarcu su komentirali kako su u njihovoj kući vidjeli plijesan. Smatraju da su se otrovali u vlastitom domu upravo zbog toga, no obdukcija je pokazala da u plućima nisu imali tragove plijesni.

"Brittany je Simonu bila posljednja žrtva"

U svijetu Hollywooda glumica Brittany Murphy profilirala se kao 'majstorica' komedija i drama te je vješto koketirala s brojnim žanrovima. Ljubila je brojne poznate kolege, a Simona Monjacka upoznala je tijekom snimanja filma 'The White Hotel' koji na kraju nikada nije ugledao svjetlo dana.

U dokumentarcima o njezinom životu, Simonove kolege komentirale su da je bio "poremećen" u svakom smislu.

- Simon Monjack je bio lažljivac, prevarant, sociopat i narcis, sve u jednoj osobi - komentirao je novinar Mark Ebner u dokumentarcu 'Gone Before Her Time: Brittany Murphy' iz 2023.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Simonova bivša zaručnica Elizabeth Ragsdale istaknula je da je on bio prevarant, kojem je Brittany Murphy bila posljednja žrtva. Navodno je poznanicima pričao kako je hodao s Elle Macpherson i Madonnom, rekao je da ima kolekciju Ferrarija te da umire od tumora na mozgu. Sve je bila laž. Murphy je sa suprugom i svojom majkom posljednje godine života živjela u vili u kojoj su svojedobno živjeli Britney Spears i Justin Timberlake.

Prijatelji glumice nakon njezine smrti su komentirali kako se Murphy godinama borila s poremećajima u prehrani i ovisnostima, no nitko nije shvatio da je sve otišlo predaleko.