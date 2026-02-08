Brooklyn Beckham i Nicola Peltz spremni su osnovati obitelj

Brooklyn i Nicola Peltz-Beckham spremni su osnovati vlastitu obitelj i posvojiti dijete, prenose Mirror. Par je i ranije javno iznosio želje o djeci, a sada navodno vode razgovore o posvojenju u jeku sve dubljeg razdora između Brooklyna i njegovih roditelja, Davida i Victorije Beckham.

Nakon što je Brooklyn nedavno u oštroj izjavi poručio kako se ne namjerava pomiriti s roditeljima, otkrio je i želju da sa suprugom odgaja djecu. Sada je izvor blizak paru potvrdio da oboje razmišljaju o posvojenju jer žele veliku obitelj.

​- Oboje znaju da dolaze iz svijeta nezamislivih privilegija i zato snažno žele nešto vratiti; ponuditi djetetu u nepovoljnom položaju najbolji mogući život. Opširno su razgovarali o tome - rekao je izvor za The Sun.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Izvor je dodao kako je Brooklyn u svojoj izjavi spomenuo "djecu", "buduću obitelj" i "buduću djecu" te da su to bile "dvije vrlo namjerne klauzule".

Dok se obiteljska svađa Beckhamovih nastavlja bez naznaka pomirenja, navodi se da bi svaka odluka o djeci mogla potpuno isključiti Davida i Victoriju. Izvor tvrdi da bi ih "duboko povrijedilo" ako ne bi bili uključeni u živote budućih unuka.

​- Pomisao da o posvojenom djetetu čitaju na Instagramu za njih je nezamisliva, ali nažalost, to je vrlo realna mogućnost - dodao je upućeni izvor.

Brooklyn je svoju izjavu prošlog mjeseca zaključio riječima: "Sve što želimo je mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću obitelj".

Nicola je još u intervjuu 2022. godine objasnila koliko Brooklyn žarko želi osnovati obitelj. Nakon što je nahvalila njegovu sestru Harper, Nicola je za The Times izjavila:

​- On želi djecu odmah.

Dodala je kako ona želi pričekati "nekoliko godina".

​- Definitivno želimo veliku obitelj. On ima tri brata i sestre, a ja sedam - rekla je tada Nicola.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Također je natuknula svoju želju da u nekom trenutku posvoji dijete. Na pitanje želi li imati osmero djece, odgovorila je:

​- To je puno, ali... ne znam. Želimo posvojiti nekoliko djece i imati nekoliko svoje. To bi bio san.

Podsjetimo, Brooklyn je nedavno napravio još jedan hrabar potez kako bi uklonio roditelje iz svog života, prekrivši tetovažu posvećenu ocu. Ranije ovog tjedna, kuhar u usponu viđen je kako hoda ruku pod ruku sa suprugom, a pratitelji oštrog oka primijetili su da je tinta na njegovoj desnoj ruci promijenjena. Tetovaža je u početku prikazivala sidro s riječi "Tata" u sredini.

Međutim, čini se da su te riječi sada prekrivene.

​- Brooklyn je laserski uklonio natpis. Želio je da nestane - rekao je izvor za The Sun.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

​- S njegove strane postoji toliko povrijeđenosti i boli da ne bi bilo iskreno zadržati takvu posvetu na svom tijelu - nastavio je.

Smatra se da je to posljednja u nizu obiteljskih uspomena koje su nestale nakon što je Brooklyn navodno prekrio i tetovažu na prsima posvećenu svojoj majci.

