Obavijesti

Show

Komentari 1
LJUBITELJ TETOVAŽA

Brooklyn Beckham zadao novi udarac obitelji: Uklonio je riječ 'tata' s tetovaže sidra na ruci

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Brooklyn Beckham zadao novi udarac obitelji: Uklonio je riječ 'tata' s tetovaže sidra na ruci
Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

'Nova' tetovaža na Brooklynovoj desnoj ruci primijećena je dok je u Los Angelesu šetao sa suprugom, glumicom Nicolom Peltz. Lani je mijenjao i tetovažu posvećenu majci

Admiral

Brooklyn Beckham (26) je odlučio otići korak dalje i ukloniti dio tetovaže koju je posvetio svom ocu, Davidu Beckhamu (50). Unutar sidra na ruci imao je istetoviranu riječ 'dad' (tata), a sada je slova prekrio oblicima.

- Želio je da nestane - otkrio je izvor.

Foto: Instagram

'Nova' tetovaža na Brooklynovoj desnoj ruci primijećena je dok je u Los Angelesu šetao sa suprugom, glumicom Nicolom Peltz (31). Fotografije možete vidjeti OVDJE.

- Previše je povrijeđen pa nije htio imati takvu posvetu na svom tijelu - dodao je izvor.

Ipak, Brooklyn je zadržao tetovažu 'Volim te Bust' koja stoji ispod sidra. Nadimak Bust dao mu je upravo tata David, iako je natpis s vremenom izblijedio.

TALIJANI LJUTI Brooklyn Beckham ponovno u drami, ali kulinarskoj! Njegov bolonjez izazvao je rasprave
Brooklyn Beckham ponovno u drami, ali kulinarskoj! Njegov bolonjez izazvao je rasprave

Podsjetimo, Brooklyn je na prsima imao tetovažu posvećenu majci Victoriji, na kojoj je pisalo 'mamin dečko', a u lipnju prošle godine ju je prekrio cvjetnim motivima koji podsjećaju na buket koji je imala Nicola na njihovom vjenčanju.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Brooklyn je već ranije izjavio da se ne želi pomiriti s obitelji. Prošlog je mjeseca na Instagramu objavio niz poruka u kojima je optužio roditelje da, kako tvrdi, 'neprestano pokušavaju uništiti njegovu vezu'. Naveo je i da se osjećao izmanipulirano te istaknuo da se 'prvi put u životu zauzima za sebe'.

DUGOGODIŠNJI PRIJATELJI Snoop Dogg o drami u obitelji Beckham: 'Na Davidovoj sam strani. Objasnit ću vam i zašto'
Snoop Dogg o drami u obitelji Beckham: 'Na Davidovoj sam strani. Objasnit ću vam i zašto'
Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Odnosi su navodno zahladili još nakon vjenčanja Brooklyna i Nicole 2022. godine. Kao jedna od spornih situacija spominje se trenutak tijekom svadbene večeri kada je, prema Brooklynovim tvrdnjama, Victoria Beckham izašla na ples u trenutku koji je, navodno, bio planiran za mladence. Svađali su se i oko Nicoline vjenčanice koju je isprva trebala dizajnirati Victorija

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Dora Šitum? Alki Vuici bit će snaha: Evo čime se sve bavi
VESELE SE SLAVLJU

Tko je Dora Šitum? Alki Vuici bit će snaha: Evo čime se sve bavi

Sin Alke Vuice, Arian, se ženi, a snaha će joj postati Dora Šitum. Lijepe je vijesti Alka otkrila povodom Megadance partyja u Areni proteklog vikenda, a evo tko je odabranica njenog sina...
Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...
SAMO LIJEPE RIJEČI

Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...

Vjerujem da i u vremenu u kojem živimo možeš ostati u braku cijeli život i biti istinski ispunjen. Po meni je to najljepši scenarij - imati partnera, obitelj, ostarjeti zajedno. Ali ne završi uvijek tako, rekao je Dagur
Osuđen je reper Buba Corelli
PRIZNAO KRIVNJU

Osuđen je reper Buba Corelli

Srpski mediji pišu da se optuženi tereti da je u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2022. godine, kao porezni obveznik, svjesno i s namjerom izbjegavao plaćanje obveza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026