Brooklyn Beckham zadao novi udarac obitelji: Uklonio je riječ 'tata' s tetovaže sidra na ruci

Brooklyn Beckham (26) je odlučio otići korak dalje i ukloniti dio tetovaže koju je posvetio svom ocu, Davidu Beckhamu (50). Unutar sidra na ruci imao je istetoviranu riječ 'dad' (tata), a sada je slova prekrio oblicima.

- Želio je da nestane - otkrio je izvor.

Foto: Instagram

'Nova' tetovaža na Brooklynovoj desnoj ruci primijećena je dok je u Los Angelesu šetao sa suprugom, glumicom Nicolom Peltz (31). Fotografije možete vidjeti OVDJE.

- Previše je povrijeđen pa nije htio imati takvu posvetu na svom tijelu - dodao je izvor.

Ipak, Brooklyn je zadržao tetovažu 'Volim te Bust' koja stoji ispod sidra. Nadimak Bust dao mu je upravo tata David, iako je natpis s vremenom izblijedio.

Podsjetimo, Brooklyn je na prsima imao tetovažu posvećenu majci Victoriji, na kojoj je pisalo 'mamin dečko', a u lipnju prošle godine ju je prekrio cvjetnim motivima koji podsjećaju na buket koji je imala Nicola na njihovom vjenčanju.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Brooklyn je već ranije izjavio da se ne želi pomiriti s obitelji. Prošlog je mjeseca na Instagramu objavio niz poruka u kojima je optužio roditelje da, kako tvrdi, 'neprestano pokušavaju uništiti njegovu vezu'. Naveo je i da se osjećao izmanipulirano te istaknuo da se 'prvi put u životu zauzima za sebe'.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Odnosi su navodno zahladili još nakon vjenčanja Brooklyna i Nicole 2022. godine. Kao jedna od spornih situacija spominje se trenutak tijekom svadbene večeri kada je, prema Brooklynovim tvrdnjama, Victoria Beckham izašla na ples u trenutku koji je, navodno, bio planiran za mladence. Svađali su se i oko Nicoline vjenčanice koju je isprva trebala dizajnirati Victorija