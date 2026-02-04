Brooklyn Beckham ponovno u drami, ali kulinarskoj! Njegov bolonjez izazvao je rasprave

Video njegove pripreme ovog popularnog umaka podijeljen je na Instagramu i u vrlo kratkom roku privukao više milijuna pregleda, ali i oštre komentare, posebice od talijanskih ljubitelja tradicionalne kuhinje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:12 Darko Radičević od guščjeg perja izrađuje peruškice - zaboravljeno kuhinjsko pomagalo | Video: KanalRi

Beckham je u svom videu prikazao kako priprema 'special Spaghetti Bolognese', ali bez upotrebe klasičnih špageta, umjesto toga koristio je orecchiette tjesteninu, što je mnoge Talijane razljutilo jer se tradicionalni umak obično poslužuje s drugim vrstama tjestenine.

Reakcije nisu prestale samo na izboru tjestenine, pozadinska glazba u videu također je privukla kritike jer je Beckham odabrao francusku pjesmu uz talijansko jelo, što su neki komentatori doživjeli kao dodatnu provokaciju.

-Sljedeći put pusti talijansku glazbu ako kuhaš talijansko jelo - napisao je jedan korisnik.

Iako su mnogi kritizirali njegov pristup, drugi su ga branili, navodeći kako se u mnogim kućanstvima bolonjez umak jede uz različite vrste tjestenine, i to bez ikakvih problema. Neki su istaknuli da se greške događaju i 'najboljima' i da takvi recepti ne bi trebali izazivati toliko bijesa.

Ovaj viralni video nije izoliran slučaj. Brooklyn je posljednjih godina sve aktivniji u svijetu hrane, nakon što je napustio karijeru fotografa 2020., pokrenuo je i vlastitu liniju ljutih umaka pod nazivom Cloud23, a često dijeli jednostavne recepte svojim 17 milijuna pratitelja na Instagramu.

Njegov pristup kuhanju kombinira klasične sastojke s neočekivanim idejama, što ga čini popularnim među nekim pratiteljima, ali istovremeno i metom za kritike purista, posebice kad se radi o jelu koje mnogi smatraju simbolom talijanske kuhinje.

U konačnici, iako je Beckhamov video izazvao podijeljene reakcije, jasno je da njegova kulinarska avantura i dalje izaziva pažnju i rasprave diljem interneta.