Brooklyn Beckham, 26‑godišnji sin Victorije i Davida Beckhama, ponovno je izazvao buru na društvenim mrežama svojim receptom, ovoga puta za špagete bolonjez, ali bez špageta
Brooklyn Beckham ponovno u drami, ali kulinarskoj! Njegov bolonjez izazvao je rasprave
Video njegove pripreme ovog popularnog umaka podijeljen je na Instagramu i u vrlo kratkom roku privukao više milijuna pregleda, ali i oštre komentare, posebice od talijanskih ljubitelja tradicionalne kuhinje.
Beckham je u svom videu prikazao kako priprema 'special Spaghetti Bolognese', ali bez upotrebe klasičnih špageta, umjesto toga koristio je orecchiette tjesteninu, što je mnoge Talijane razljutilo jer se tradicionalni umak obično poslužuje s drugim vrstama tjestenine.
Reakcije nisu prestale samo na izboru tjestenine, pozadinska glazba u videu također je privukla kritike jer je Beckham odabrao francusku pjesmu uz talijansko jelo, što su neki komentatori doživjeli kao dodatnu provokaciju.
-Sljedeći put pusti talijansku glazbu ako kuhaš talijansko jelo - napisao je jedan korisnik.
Iako su mnogi kritizirali njegov pristup, drugi su ga branili, navodeći kako se u mnogim kućanstvima bolonjez umak jede uz različite vrste tjestenine, i to bez ikakvih problema. Neki su istaknuli da se greške događaju i 'najboljima' i da takvi recepti ne bi trebali izazivati toliko bijesa.
Ovaj viralni video nije izoliran slučaj. Brooklyn je posljednjih godina sve aktivniji u svijetu hrane, nakon što je napustio karijeru fotografa 2020., pokrenuo je i vlastitu liniju ljutih umaka pod nazivom Cloud23, a često dijeli jednostavne recepte svojim 17 milijuna pratitelja na Instagramu.
Njegov pristup kuhanju kombinira klasične sastojke s neočekivanim idejama, što ga čini popularnim među nekim pratiteljima, ali istovremeno i metom za kritike purista, posebice kad se radi o jelu koje mnogi smatraju simbolom talijanske kuhinje.
U konačnici, iako je Beckhamov video izazvao podijeljene reakcije, jasno je da njegova kulinarska avantura i dalje izaziva pažnju i rasprave diljem interneta.
