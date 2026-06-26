Brooklyn Beckham nastavlja obiteljski rat: Svog oca ignorira, puncu piše emotivne posvete

Brooklyn Beckham, najstariji sin Davida i Victorije Beckham, još je jednom dolio ulje na vatru u ionako žestokom obiteljskom sukobu. Dok se prepucavanje nastavlja, Brooklyn je odlučio javno iskazati ljubav svom puncu, milijarderu Nelsonu Peltzu, istovremeno ignorirajući pokušaje pomirenja vlastitih roditelja.

Dok sukob s njegovom vlastitom obitelji i dalje bijesni, Brooklyn Beckham podijelio je dirljivu rođendansku čestitku svom puncu, Nelsonu Peltzu. Kako bi proslavio 83. rođendan milijardera, poduzetnika i investitora, Brooklyn je na svom Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj se grle.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

"Sretan rođendan, Nelson, puno te volim. Tako sam sretan što sam mogao danas slaviti s tobom! Hvala ti što si najbolji punac", napisao je Brooklyn na fotografiju.

Brooklyn je slavio s obitelji Peltz na Floridi, gdje su svi nosili identične kaubojske šešire, predstavljajući se kao ujedinjena fronta. Njegova supruga, Nicola Peltz, također je podijelila emotivnu rođendansku posvetu svom ocu, uključujući i fotografiju na kojoj su svi troje zajedno.

"Osjećam se uistinu blagoslovljeno što sam odrasla gledajući te kao nevjerojatan uzor na svaki mogući način", napisala je Nicola. "Ti si najbolji otac o kojem sam ikada mogla sanjati. Voliš nas sve bezuvjetno, potičeš nas da naši snovi nikada nisu preveliki za ostvariti i da uvijek, ali uvijek, budemo dobri ljudi prije svega."

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

S druge strane, David i Victoria proslavili su Dan očeva u jednom gastro pubu u zapadnom Londonu sa svoja dva mlađa sina, Romeom i Cruzom, te njihovim djevojkama. Iako Brooklyn nije bio na obiteljskom okupljanju, David i Victoria pokušali su pružiti maslinovu grančicu svom najstarijem sinu putem objava na društvenim mrežama, dijeleći stare fotografije i ističući svoju "prekrasnu" obitelj.

Victoria je uključila fotografiju na kojoj njezino četvero djece - sinovi Brooklyn, Romeo i Cruz te kći Harper - poziraju s ocem. David je pak podijelio crno-bijelu fotografiju iz djetinjstva na kojoj Brooklyn u naručju drži malenu Harper, kao i pojedinačne portrete sa svakim od njih.

*uz korištenje AI-ja

