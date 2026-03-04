Brooklyn Beckham rođendan slavi bez slavnih roditelja: Evo kako je srušio idiličnu sliku

Brooklyn Beckham, najstariji sin Davida i Victorije Beckham, oduvijek je živio pod svjetlima reflektora. No, slika idilične obitelji srušila se početkom 2026. godine kada je javno progovorio o dubokom razdoru, optuživši roditelje za kontrolu, manipulaciju i pokušaj uništenja njegova braka s američkom nasljednicom Nicolom Peltz.

Odrastanje s prezimenom Beckham nosilo je teret koji je Brooklyn teško podnosio. Rođen 4. ožujka 1999. godine, od prvog je dana bio medijska senzacija, a selidbe između Madrida, Los Angelesa i Londona pratile su očevu blistavu nogometnu karijeru. Iako su mu kumovi Elton John i Elizabeth Hurley, život u zlatnom kavezu ostavio je traga. Pokušao je krenuti očevim stopama u akademiji Arsenala, no pritisak usporedbi bio je prevelik. Kasnije se okušao u fotografiji, objavivši knjigu "What I See" koja je naišla na oštre kritike, da bi se na kraju skrasio u kulinarstvu, koje naziva svojom istinskom strašću unatoč optužbama za nepotizam.

Prekretnica u njegovom životu dogodila se krajem 2019. kada je upoznao Nicolu Peltz, glumicu i kćer milijardera Nelsona Peltza. Par se vjenčao u travnju 2022. na raskošnoj ceremoniji na imanju njezine obitelji u Palm Beachu, vrijednoj gotovo četiri milijuna dolara. Brooklyn je tada uzeo i njezino prezime kao srednje, postavši Brooklyn Peltz Beckham. No, vjenčanje iz snova, umjesto da spoji dvije moćne obitelji, postalo je epicentar sukoba.

Glasine o svađi krenule su gotovo odmah nakon vjenčanja, a Brooklyn ih je potvrdio u dramatičnoj objavi na Instagramu. Prva točka spora bila je vjenčanica. Nicola nije nosila kreaciju svoje svekrve, a priče su se razlikovale. Prvotno se tvrdilo da Victorijin atelje nije mogao izraditi haljinu na vrijeme. Međutim, Brooklyn je kasnije iznio optužbu na račun svoje majke.

​- Moja mama je otkazala izradu Nicoline haljine u posljednji trenutak, iako se ona jako veselila nositi njezin dizajn, zbog čega je hitno morala tražiti novu haljinu - napisao je. Tvrdio je i da ga je majka nazvala "zlim" zbog rasporeda sjedenja na vjenčanju, jer su on i Nicola za svoj stol htjeli smjestiti svoje bake.

Kap koja je, čini se, prelila čašu bio je prvi ples. Brooklyn tvrdi da mu je majka "otela" taj intimni trenutak s novopečenom suprugom. Prema njegovim riječima, pjevač Marc Anthony pozvao ga je na pozornicu, gdje ga je umjesto Nicole čekala Victoria.

​- Plesala je vrlo neprimjereno po meni pred svima. Nikad se u životu nisam osjećao neugodnije i poniženije - poručio je, dodavši da je Nicola u suzama pobjegla iz dvorane. Zbog tog traumatičnog iskustva, par je u kolovozu 2025. obnovio zavjete na ceremoniji bez Beckhamovih, kako bi stvorili "sretne uspomene na dan vjenčanja".

Brooklynove optužbe otišle su i dalje. Tvrdio je da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja "pritiskali i pokušavali podmititi" da potpiše ugovor kojim se odriče prava na korištenje vlastitog imena.

​- Moj otpor utjecao je na zaradu i od tada me nikada nisu tretirali isto - izjavio je. Dodao je i da su članovi obitelji Nicolu nazivali "uljezom" te da su mu roditelji branili da je dovodi na obiteljska okupljanja. Tvrdio je čak i da je Victoria namjerno pozivala njegove bivše djevojke u njihovo društvo kako bi stvorila neugodnu atmosferu.

U svojoj ispovijesti, Brooklyn je jasno poručio da ne traži oprost.

​- Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nitko me ne kontrolira, prvi put u životu branim sebe - napisao je.

Optužio je roditelje da je "Brend Beckham uvijek na prvome mjestu" i da se obiteljska ljubav mjeri brojem objava na društvenim mrežama. Kao primjer naveo je situaciju kada je Victoria navodno odbila podržati Nicolinu inicijativu za spašavanje pasa tijekom požara u Los Angelesu. Tvrdi da je odrastao s "ogromnom anksioznošću" koja je nestala tek kada se distancirao od obitelji. Cijelu situaciju dodatno su zaoštrila njegova braća Romeo i Cruz, koji su ga, kako tvrdi, blokirali na društvenim mrežama.

