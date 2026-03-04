Obavijesti

Show

Komentari 0
IZNIO NIZ OPTUŽBI

Brooklyn Beckham rođendan slavi bez slavnih roditelja: Evo kako je srušio idiličnu sliku

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 3 min
Brooklyn Beckham rođendan slavi bez slavnih roditelja: Evo kako je srušio idiličnu sliku
8
Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham odrastao je pod svjetlima reflektora, a nedavno je u objavi iznio niz tvrdnji o svojoj poznatoj obitelji. Danas slavi 27. rođendan.

Admiral

Brooklyn Beckham, najstariji sin Davida i Victorije Beckham, oduvijek je živio pod svjetlima reflektora. No, slika idilične obitelji srušila se početkom 2026. godine kada je javno progovorio o dubokom razdoru, optuživši roditelje za kontrolu, manipulaciju i pokušaj uništenja njegova braka s američkom nasljednicom Nicolom Peltz.

ŽELE POSVOJITI Brooklyn Beckham i Nicola Peltz spremni su osnovati obitelj
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz spremni su osnovati obitelj

Odrastanje s prezimenom Beckham nosilo je teret koji je Brooklyn teško podnosio. Rođen 4. ožujka 1999. godine, od prvog je dana bio medijska senzacija, a selidbe između Madrida, Los Angelesa i Londona pratile su očevu blistavu nogometnu karijeru. Iako su mu kumovi Elton John i Elizabeth Hurley, život u zlatnom kavezu ostavio je traga. Pokušao je krenuti očevim stopama u akademiji Arsenala, no pritisak usporedbi bio je prevelik. Kasnije se okušao u fotografiji, objavivši knjigu "What I See" koja je naišla na oštre kritike, da bi se na kraju skrasio u kulinarstvu, koje naziva svojom istinskom strašću unatoč optužbama za nepotizam.

GQ Men of the Year Awards 2019 - London
Foto: KGC-138/starmaxinc.com

Prekretnica u njegovom životu dogodila se krajem 2019. kada je upoznao Nicolu Peltz, glumicu i kćer milijardera Nelsona Peltza. Par se vjenčao u travnju 2022. na raskošnoj ceremoniji na imanju njezine obitelji u Palm Beachu, vrijednoj gotovo četiri milijuna dolara. Brooklyn je tada uzeo i njezino prezime kao srednje, postavši Brooklyn Peltz Beckham. No, vjenčanje iz snova, umjesto da spoji dvije moćne obitelji, postalo je epicentar sukoba.

Glasine o svađi krenule su gotovo odmah nakon vjenčanja, a Brooklyn ih je potvrdio u dramatičnoj objavi na Instagramu. Prva točka spora bila je vjenčanica. Nicola nije nosila kreaciju svoje svekrve, a priče su se razlikovale. Prvotno se tvrdilo da Victorijin atelje nije mogao izraditi haljinu na vrijeme. Međutim, Brooklyn je kasnije iznio optužbu na račun svoje majke.

​- Moja mama je otkazala izradu Nicoline haljine u posljednji trenutak, iako se ona jako veselila nositi njezin dizajn, zbog čega je hitno morala tražiti novu haljinu - napisao je. Tvrdio je i da ga je majka nazvala "zlim" zbog rasporeda sjedenja na vjenčanju, jer su on i Nicola za svoj stol htjeli smjestiti svoje bake.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Kap koja je, čini se, prelila čašu bio je prvi ples. Brooklyn tvrdi da mu je majka "otela" taj intimni trenutak s novopečenom suprugom. Prema njegovim riječima, pjevač Marc Anthony pozvao ga je na pozornicu, gdje ga je umjesto Nicole čekala Victoria.

​- Plesala je vrlo neprimjereno po meni pred svima. Nikad se u životu nisam osjećao neugodnije i poniženije - poručio je, dodavši da je Nicola u suzama pobjegla iz dvorane. Zbog tog traumatičnog iskustva, par je u kolovozu 2025. obnovio zavjete na ceremoniji bez Beckhamovih, kako bi stvorili "sretne uspomene na dan vjenčanja".

Brooklynove optužbe otišle su i dalje. Tvrdio je da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja "pritiskali i pokušavali podmititi" da potpiše ugovor kojim se odriče prava na korištenje vlastitog imena.

​- Moj otpor utjecao je na zaradu i od tada me nikada nisu tretirali isto - izjavio je. Dodao je i da su članovi obitelji Nicolu nazivali "uljezom" te da su mu roditelji branili da je dovodi na obiteljska okupljanja. Tvrdio je čak i da je Victoria namjerno pozivala njegove bivše djevojke u njihovo društvo kako bi stvorila neugodnu atmosferu.

LJUBITELJ TETOVAŽA Brooklyn Beckham zadao novi udarac obitelji: Uklonio je riječ 'tata' s tetovaže sidra na ruci
Brooklyn Beckham zadao novi udarac obitelji: Uklonio je riječ 'tata' s tetovaže sidra na ruci

U svojoj ispovijesti, Brooklyn je jasno poručio da ne traži oprost.

​- Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nitko me ne kontrolira, prvi put u životu branim sebe - napisao je.

Optužio je roditelje da je "Brend Beckham uvijek na prvome mjestu" i da se obiteljska ljubav mjeri brojem objava na društvenim mrežama. Kao primjer naveo je situaciju kada je Victoria navodno odbila podržati Nicolinu inicijativu za spašavanje pasa tijekom požara u Los Angelesu. Tvrdi da je odrastao s "ogromnom anksioznošću" koja je nestala tek kada se distancirao od obitelji. Cijelu situaciju dodatno su zaoštrila njegova braća Romeo i Cruz, koji su ga, kako tvrdi, blokirali na društvenim mrežama.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...
OBLINE NA IZVOL'TE

FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...

Mankeneka je nosila reviju na Tjednu mode u Milanu, a nakon toga je pokazala potpuno golu guzu i grudi. Na stražnjici su se vidjeli obrisi tangica koje je nosila
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'

Britanska manekenka Kelly Brook, poznata po 'najsavršenijem tijelu na svijetu', pobjegla je na romantični odmor na Jamajku sa svojim suprugom Jeremyjem Parisijem. U utorak se pohvalila nizom fotografija koje oduzimaju dah, a otkrivaju i da par uživa u raskošnom okruženju resorta s pet zvjezdica
FOTO Antea Šapina je htjela postati Miss Zagreba: Ovako voli pozirati na Instagramu
TRENIRA U TERETANI

FOTO Antea Šapina je htjela postati Miss Zagreba: Ovako voli pozirati na Instagramu

Bivša natjecateljica izbora ljepote aktivna je na društvenim mrežama na kojima redovno dijeli svoje fotke iz privatnog života. Prošlog je vikenda šetala po pisti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026