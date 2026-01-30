Obavijesti

DUGOGODIŠNJI PRIJATELJI

Snoop Dogg o drami u obitelji Beckham: 'Na Davidovoj sam strani. Objasnit ću vam i zašto'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Snoop Dogg o drami u obitelji Beckham: 'Na Davidovoj sam strani. Objasnit ću vam i zašto'
Snoop Dogg i David Beckham prijatelji su više od 20 godina. Kako kaže slavni reper, zajedno su gledali kako im djeca odrastaju te ističe kako je u ovoj velikoj svađi na Davidovoj strani

Trzavice o kojima su mnogi samo nagađali da postoje u obitelji Beckham, potvrđene su nedavno kada je Brooklyn Bekcham, najstariji sin Davida i Victorije, na društvenim mrežama javno istupio oko toga zašto više s njima ne komunicira. Među razlozima su bile i scene s njegovog vjenčanja s Nicolom Peltz. Optužio je majku da im je 'ukrala' prvi ples te da je s njim 'neprimjereno' plesala. 

Sada se oko cijele obiteljske drame Beckhamovih uključio i slavni reper Snoop Dogg, koji je prijatelj Davida Beckhama već godinama. On je bio i DJ na svadbi Brooklyna i Nicole te je za Mirror poručio kako je definitivno u 'timu David'. 

- Prijatelji smo već više od 20 godina. Gledali smo kako nam djeca odrastaju, i ono što vam mogu reći o Davidu jest da je on obiteljski čovjek. Bez obzira na to koliko je slavan bio, ništa mu nikad nije bilo važnije od obitelji - objasnio je reper. 

No optimističan je što se tiče budućnosti Beckhamovih. 

- Ni jedna obitelj nije savršena, no kada je cijela obitelj pod povećalom javnosti, to je teško, još je veći pritisak. Znam koliko se cijela obitelj voli, i s vremenom će pronaći načina da riješe probleme - poručio je. 

