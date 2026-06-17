Najstariji sin Victorije i Davida Beckhama snimio je reklamu za dostavnu službu u kojoj se navodno ruga obiteljskoj svađi. U snimci kaže kako će Svjetsko Prvenstvo pratiti od kuće, a nakon toga aludira na svađu
Brooklyn je zadao novi udarac roditeljima: Svi tvrde da se ruga svađi s obitelji, za to će zaraditi
Najstariji sin Davida i Victorije Beckham, Brooklyn (27), izazvao je kontroverze novom reklamom za dostavnu službu. U spotu se šali na račun narušenih odnosa sa slavnom obitelji, što je izazvalo oštre kritike i, navodno rastužilo i njegove roditelje.
Reklama je tematski vezana za Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje David Beckham aktivno promovira, dok je Brooklyn odsutan s važnijih obiteljskih događanja. U spotu, Brooklyn sjedi kod kuće i s podsmjehom govori u kameru.
- Vjerojatno se pitate zašto Svjetsko prvenstvo 2026. gledam od kuće... Duga je to priča - rekao je.
Nakon toga baca ulaznice za utakmice na stolić, a na ekranu se ispisuje poruka: "Komplicirano je. Uskoro više."
Neki su uočili i suptilne poruke - na stolu se nalazi hrpa neotvorenih pisama, a Brooklyn skida skupocjeni Patek Philippe sat, navodno poklon od oca. U pozadini se vidi i zagorjela pizza, kao suptilna aluzija na njegove kulinarske pokušaje koji su često predmet ismijavanja na internetu.
Iako se David i Victoria Beckham nisu službeno oglasili, izvori bliski obitelji za britanske medije tvrde da su "šokirani" i "duboko povrijeđeni" Brooklynovim potezom. Smatraju da je unovčavanje bolne obiteljske situacije licemjerno, pogotovo jer je Brooklyn u siječnju javno zatražio "mir i privatnost".
- Snimiti reklamu temeljenu na otuđenju od obitelji kao da je šala, dok je njegova obitelj shrvana, a sestra i bake i djedovi neutješni, jednostavno je grozno - ispričao je izvor blizak obitelji Beckham.
Posebno je bolna činjenica da koristi Svjetsko prvenstvo kao sredstvo za prodaju u reklami, istovremeno se distancirajući od obitelji.
Reklama je potaknula i oštre kritike na društvenim mrežama. Mnogi korisnici optužili su Brooklyna da profitira od prezimena kojeg se navodno odriče.
"Doma si jer si se razveo od cijele obitelji?", "Kad se moraš rugati obitelji da bi ostao relevantan", samo su neki od komentara.
Drugi su istaknuli ironiju situacije: "Čini se da je vrlo sretan što i dalje profitira od imena Beckham."
Podsjetimo, Brooklyn je u siječnju objavio opsežnu izjavu u kojoj je optužio roditelje da pokušavaju uništiti njegov brak te da je "brend Beckham" lažan. David Beckham je odbio izravno komentirati sukob, naglasivši tek da je obitelj uvijek prioritet.
*uz korištenje AI-ja
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