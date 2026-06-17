Brooklyn je zadao novi udarac roditeljima: Svi tvrde da se ruga svađi s obitelji, za to će zaraditi

Najstariji sin Davida i Victorije Beckham, Brooklyn (27), izazvao je kontroverze novom reklamom za dostavnu službu. U spotu se šali na račun narušenih odnosa sa slavnom obitelji, što je izazvalo oštre kritike i, navodno rastužilo i njegove roditelje.

Reklama je tematski vezana za Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje David Beckham aktivno promovira, dok je Brooklyn odsutan s važnijih obiteljskih događanja. U spotu, Brooklyn sjedi kod kuće i s podsmjehom govori u kameru.

​- Vjerojatno se pitate zašto Svjetsko prvenstvo 2026. gledam od kuće... Duga je to priča - rekao je.

Nakon toga baca ulaznice za utakmice na stolić, a na ekranu se ispisuje poruka: "Komplicirano je. Uskoro više."

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Neki su uočili i suptilne poruke - na stolu se nalazi hrpa neotvorenih pisama, a Brooklyn skida skupocjeni Patek Philippe sat, navodno poklon od oca. U pozadini se vidi i zagorjela pizza, kao suptilna aluzija na njegove kulinarske pokušaje koji su često predmet ismijavanja na internetu.

Iako se David i Victoria Beckham nisu službeno oglasili, izvori bliski obitelji za britanske medije tvrde da su "šokirani" i "duboko povrijeđeni" Brooklynovim potezom. Smatraju da je unovčavanje bolne obiteljske situacije licemjerno, pogotovo jer je Brooklyn u siječnju javno zatražio "mir i privatnost".

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

​- Snimiti reklamu temeljenu na otuđenju od obitelji kao da je šala, dok je njegova obitelj shrvana, a sestra i bake i djedovi neutješni, jednostavno je grozno - ispričao je izvor blizak obitelji Beckham.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Posebno je bolna činjenica da koristi Svjetsko prvenstvo kao sredstvo za prodaju u reklami, istovremeno se distancirajući od obitelji.

Reklama je potaknula i oštre kritike na društvenim mrežama. Mnogi korisnici optužili su Brooklyna da profitira od prezimena kojeg se navodno odriče.

Foto: Doug Peters

"Doma si jer si se razveo od cijele obitelji?", "Kad se moraš rugati obitelji da bi ostao relevantan", samo su neki od komentara.

Drugi su istaknuli ironiju situacije: "Čini se da je vrlo sretan što i dalje profitira od imena Beckham."

Podsjetimo, Brooklyn je u siječnju objavio opsežnu izjavu u kojoj je optužio roditelje da pokušavaju uništiti njegov brak te da je "brend Beckham" lažan. David Beckham je odbio izravno komentirati sukob, naglasivši tek da je obitelj uvijek prioritet.

*uz korištenje AI-ja