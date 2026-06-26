Brooks Nader uživa bez dečka, a fokus joj je na Baywatchu

Zvijezda Baywatcha, Brooks Nader, nedavno je uhvaćena na, kako je izgledalo, spoju s britanskim glumcem Taronom Egertonom. Kako je prenio People, Brooks i Taron snimljeni su kako izlaze iz restorana u Californiji držeći se za ruke te su navodno bili na nekoliko spojeva, a izvor je tvrdio kako se Taron jako svidio Brooks.

No, čini se kako ova romansa nije dugo potrajala jer je izvor blizak glumici rekao za People kako je Brooks slobodna.

- Brooks je trenutno skroz 'singl'. Ide na spojeve i zabavlja se, ali njen fokus je isključivo na snimanju Baywatcha. Brooks trenutno istovremeno snima Baywatch i Love Thy Nader stoga joj je fokus na poslu - rekao je izvor.

Foto: Instagram

Brooks je, kako prenosi People, tokom snimanja Baywatcha rekla jednom od fotografa kako nikada nije bila s u vezi s Egertonom.

- Slobodna sam i uvijek se zabavljam - rekla je.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Brooks je bila pet godina u braku s Billyjem Hairejem, od 2019. do 2024. Nakon rastave bila je u vezi s partnerom iz showa 'Dancing with the Stars', Glebom Savchenkom, no ljubav je pukla jer ju je on navodno varao. Brooks Nader povezivali su i s teniskim zvijezdama Carlosom Alcarazom i Jannikom Sinnerom.