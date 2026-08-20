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AMBICIOZNA BIVŠA NATJECATELJICA

S 18 godina željela je pobijediti u 'MasterChefu', a evo gdje je danas Istrijanka Gaia Zec

Piše Dora Pek,
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S 18 godina željela je pobijediti u 'MasterChefu', a evo gdje je danas Istrijanka Gaia Zec
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Foto: NOVA TV
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Iza sebe ima televizijsko iskustvo, završen studij, vodi kuhinju obiteljskog restorana i paralelno gradi karijeru privatne chefice

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Ne želim se jednog dana probuditi i shvatiti da sam se toliko zakopala u posao da sam zaboravila živjeti i sve ono što život čini lijepim. Tako danas razmišlja Gaia Zec, koju je publika upoznala kad je sa samo 18 godina ušla u 'MasterChef'. Nekoliko godina kasnije iza sebe ima završen studij, vodi kuhinju obiteljskog restorana, radi kao privatna chefica i već razmišlja o novim projektima.

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U razgovoru za Showbuzz.hr prisjetila se svojih početaka pred kamerama i priznala da danas ne bi mnogo toga mijenjala. U 'MasterChef' je ušla puna ambicija i bez skrivanja govorila da želi pobjedu.

- Bila sam jako mlada i možda previše neiskusna, ali danas sam zapravo jako ponosna na tu djevojku i na sve što je napravila sa samo 18 godina - rekla je Gaia te dodala kako bi danas jedino neke stvari zadržala za sebe te nešto tiše govorila o želji za osvajanjem 'MasterChefa' jer je dio gledatelja njezinu ambicioznost tad pogrešno shvatio.

Foto: NOVA TV

Show joj je otvorio velika vrata.

- Da nije bilo MasterChefa i cijele te medijske priče, vjerojatno bih danas bila jedna obična kuharica u Istri i to bi bilo to. Ali mislim da sam i tada, a pogotovo danas, imala puno više ambicija od toga. 'MasterChef' mi je dao priliku da me ljudi upoznaju, ali sve nakon toga ipak je bilo na meni - ispričala je.

Nakon izlaska iz televizijske kuhinje nije željela ostati samo poznato lice.

- Htjela sam pokazati da iza svega toga stoji jedna mlada cura koja stvarno voli kuhati, želi učiti i želi od toga napraviti ozbiljnu karijeru - istaknula je.

Grožnjan: Gaia Zec ušla je među najboljih osam u ovogodišnjem Masterchefu
Grožnjan: Gaia Zec ušla je među najboljih osam u ovogodišnjem Masterchefu | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Danas vodi kuhinju obiteljskog restorana, a priznaje da joj kao vrlo mladoj ženi nije uvijek jednostavno izboriti se za autoritet među kolegama.

- Biti mlada žena, gotovo najmlađa u svom timu, a istovremeno biti na najvišoj poziciji u kuhinji, nosi sa sobom veliku odgovornost. Imam kolege koji me cijene i poštuju, ali svjesna sam da mi treba još jako puno godina iskustva kako bih stekla onaj pravi, čvrsti autoritet - rekla je pa nastavila: 'Mislim da se autoritet ne dobije samo pozicijom, nego se gradi svakim danom, kroz rad, odluke i odnos prema ljudima. Kako vrijeme prolazi, sve više vidim koliko jačam kroz godine. Ponosna sam što sam uspjela podignuti ovu kuhinju i napraviti nešto svoje, ali isto tako znam da me čeka još puno učenja i iskustva. I baš tome se veselim'.

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Michelinova zvjezdica trenutačno joj nije prioritet. Više je ponosna na ono što je njezina obitelj godinama gradila u restoranu, a otkrila je i da već ima novu poslovnu ideju.

- Imam i jedan mali, ali zapravo veliki projekt u glavi. Za sada ću ga ipak zadržati za sebe - poručila je.

Grožnjan: Gaia Zec ušla je među najboljih osam u ovogodišnjem Masterchefu
Grožnjan: Gaia Zec ušla je među najboljih osam u ovogodišnjem Masterchefu | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Uz restoran radi i kao privatna chefica, što joj predstavlja odmak od velike kuhinje i svakodnevne gužve. Tad se, kaže, može potpuno posvetiti gostima i osmisliti jelovnik posebno za njih. Poznatim osobama još nije kuhala, no nada se da će se i to jednom dogoditi.

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Gaia je u međuvremenu završila preddiplomski studij poslovnog upravljanja u gastronomiji te upisala diplomski studij menadžmenta. Smatra da chef danas ne mora samo znati kuhati, nego i voditi ljude, razumjeti troškove i znati kako funkcionira cijeli posao.

Grožnjan: Gaia Zec ušla je među najboljih osam u ovogodišnjem Masterchefu
Grožnjan: Gaia Zec ušla je među najboljih osam u ovogodišnjem Masterchefu | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

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