Bruce Springsteen moli fanove da ne glasaju za Trumpa: Bijeloj kući je potreban egzorcizam!

U ovoj Bijeloj kući nema umjetnosti. Nema literature, poezije, glazbe. U ovoj Bijeloj kući nema kućnih ljubimaca, nema najboljeg prijatelja odanog čovjeka, nema dječjih znanstvenih sajmova, kaže Bruce

<p>Američki glazbenik <strong>Bruce Springsteen </strong>(71) iskoristio je priliku u radio emisiji 'From My Home to Yours' kako bi oštro kritizirao stanje u Bijeloj kući. Bez dlake na jeziku komentirao je kako je najpoznatijoj kući na svijetu potreban egzorcizam. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Dobrodošli u našu čudovišnu kašu za Halloween, Dan izbora. Ovo je svezak 14. knjige 'From My Home to Yours' pod naslovom 'Zbogom lopovu'. Za samo nekoliko dana izbacit ćemo propalice. Mislio sam da je to bila je*eno grozna noćna mora, ali bila je istina - rekao je glazbenik i dodao: </p><p>- U ovoj Bijeloj kući nema umjetnosti. Nema literature, poezije, glazbe. U ovoj Bijeloj kući nema kućnih ljubimaca, nema najboljeg prijatelja odanog čovjeka, nema obiteljske mačke Čarape, nema dječjih znanstvenih sajmova, nema vremena kada predsjednik skine uniformu koja se sastoji od plavog odijela i crvene kravate i postane čovjek. Osim kada odjene bijelu košulju i kaki hlače i sakrije se od Amerikanaca da igra golf - kazao je. </p><p>Komentirao je i kako su ljudi ostali bez kormila i radosti. Tvrdi da su Amerikanci izgubili kulturne aspekte društva koji Ameriku čine velikom.</p><p> </p><p>- Izgubili smo zabavu, sreću... Izgubljeni smo. Toliko smo izgubili u tako kratkom vremenu. 3. studenog ih izbacite glasovima - rekao je za kraj. </p><p>I prije nekoliko mjeseci Bruce je u emisiji 'Sirius XM' kritizirao odgovor Bijele kuće na policijsko nasilje i pandemiju korona virusa. Rock zvijezda poručila je da se SAD nalazi 'u plamenu i kaosu' nakon, kako je rekao, 'mlakog i bezosjećajnog odgovora' na umrle od covida-19 i rasnu nepravdu, objavio je Variety.</p>