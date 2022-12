'Bruce Willis sve je lošije': Od glume je odustao zbog teške bolesti, a obitelj se nada čudu

Koristi svaku priliku da provede vrijeme s njim. Ako nije tu uz njega, zove ga na telefon samo da joj Bruce čuje glas, rekao je izvor za Daily Mail, koji je otkrio da je glumica Demi Moore (60) često u kontaktu s bivšim suprugom, glumcem Bruceom Willisom (67). U ožujku je njegova obitelj doznala kako boluje od afazije, poromećaja govora, zbog čega se naglo povukao iz glume.

Kako navode strani mediji, mentalno stanje mu je sve lošije, pa slobodno vrijeme provodi s obitelji u Idahu, kao i svake godine, a izvor tvrdi da je za njih ovaj period oduvijek bio poseban.

- Nastavljaju se obiteljske tradicije koje su voljeli, poput pidžama partyja i večeri igara - dodaje izvor koji smatra da su se Moore i Bruceova sadašnja supruga, Emma Heming (44) dodatno zbližile i da mu zajedno pomažu.

- Bruce ne može puno govoriti i čini se da ne shvaća puno od onoga što drugi govore, tako da je Emma doista bila njegov glas i komunikator. Postoje dani kada vide djeliće staroga Brucea, no to traje kratko. Čini se da im sve više izmiče i to im slama srce. Njegove kćeri ne mogu zamisliti život bez njega. Nedostaje im stari Bruce, onaj koji ih je zadirkivao zbog njihovih dečki i davao im neželjene savjete - za kraj dodaje izvor.

Obitelj se, naravno, nada čudu. Willis je bio u braku s Demi od 1987. do 2000. i s njome je dobio tri kćeri: Rumer (34), Tallulu (28) i Scout (31). S Emmom se vjenčao 2009. i dobio kćeri Mabel (12) i Evelyn (8).

