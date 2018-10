Bruce Willis u Muzeju iluzije: Frajerčina i s 91 centimetrom

If Bruce Willis manages to save the world and be such a badass while being 3 ft tall, you can survive lunch with your girlfriend's parents! 😎 #museumofillusionsnewyork #moi_ny #museumofillusions #illusions #newyork #newyorkcity #newmuseum #newme #nyc #instanyc #instanewyork #visitnewyork #attraction #opening #newin #new #museum #eighthavenue #newyorkcity #newyorklife #love #interactive #behindthescenes #reality #igmodel #brucewillis #emmahemingwillis #diehard #livehard #family #repost @emmahemingwillis

A post shared by Museum of Illusions New York (@moi_newyork) on Oct 7, 2018 at 3:31am PDT