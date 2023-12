Bryan Adams nakon šest godina nastupao u zagrebačkoj Areni

Kanadski pjevač Bryan Adams (64) se nakon šest godina vratio pred zagrebačku publiku te zapjevao u punoj Areni Zagreb, u sklopu turneje 'So Happy It Hurts'. Izveo je svoje najveće hitove, a publika je od početka do kraja pjevala u sav glas.

Među publikom se našla i Antonija Šola, koja je podijelila nekoliko trenutaka s koncerta. Uživala je u pjesmu 'Summer of '69', a pokazala je i svoju ulaznicu.

Foto: Instagram

Upravo o ovom hitu je Bryan progovorio uoči koncerta u Zagrebu. Iako brojni misle da je u pjesmi govorio o rokerskim ljetima 1969. godine, kanadski pjevač je otkrio da je u nazivu pjesme zapravo naveo seksualni položaj.

- Pa, namjeravao sam pjesmu nazvati 'Best Days Of My Life', ali spominjanje ‘69‘ činilo mi se malo provokativnijim. Nije li ovaj razgovor malo preseksi za ovo vrijeme doručka - rekao je za Sunday Times. Pitali su ga koji su mu najbolji dani života.

Foto: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION

- Oh, najbolji dani su sada, uvijek sada. Kad sam napisao tu pjesmu, teško sam mogao zamisliti ili maštati što bi život nosio, ali sada sam tu i, znaš, super je - rekao je glazbenik.

Adams je i ranije pričao o značenju ove pjesme.

- Postoji zabluda da se radi o godini, ali ne… '69' nema veze s godinom, ima veze sa seksualnim položajem. Na kraju pjesme tekst kaže 'to smo ja i moja beba u 69'. Teško da se ne može shvatiti - ispričao je 2008. godine.