Bukvić za 24sata: Na ulici me zaustavljaju radi Divljih pčela
Amara Bukvića uhvatili smo u pauzi između snimanja ‘Divljih pčela’, likom Tome Domazeta osvojio je publiku, ove godine u kina stiže film ‘Dioklecijan’ u kojem ima glavnu ulogu, a supruga Alma najveći mu je oslonac
Glumca Amara Bukvića (44) gledamo u RTL-ovoj seriji “Divlje pčele” kao privatnog istražitelja Tomu Domazeta. Adaptacija istoimene grčke televizijske serije “Agries melisses” pokazala se pravom uspješnicom među publikom, a glumac pred sobom ima i važan projekt za koji je rekao da će ga obilježiti kao glumca i čovjeka. Radi se o jednom od najvećih HRT-ovih projekata, igranom filmu i igrano-dokumentarnoj seriji “Dioklecijan” scenarista i redatelja Božidara Domagoja Burića. Uhvatili smo ga u pauzi između snimanja.