Drew Barrymore osvojila je svijet još kao djevojčica, a o šokantnim detaljima iz svoga života progovorila je u autobiografiji. Danas slavi 51. rođendan.
Buran život slavne glumice: Još kao beba snimala je reklame, s 13 godina je bila na odvikavanju
Holivudska miljenica Drew Barrymore rođena je 22. veljače 1975. u Los Angelesu i gotovo da joj je sudbina bila zapisana u zvijezdama. Potječe iz legendarne glumačke dinastije: njezin otac bio je John Drew Barrymore Jr., a djed slavni John Barrymore. Kum joj je redateljski velikan Steven Spielberg, dok su joj kume diva Sophia Loren i Anna Strasberg.
Već kao beba snimala je reklame, a svjetsku slavu stekla je sa samo sedam godina u Spielbergovu hitu "E.T.: The Extraterrestrial", gdje je utjelovila preslatku Gertie. Publika ju je obožavala, no iza kulisa odvijala se mračnija priča.
Majka ju je vodila u njujorški klub Studio 54, gdje je djevojčica prerano upoznala svijet alkohola i droge. Već s 13 godina završila je na odvikavanju, a kasnije je šokantne detalje opisala u autobiografiji "Little Girl Lost". Sa samo 14 godina pravno se emancipirala od majke.
Nakon niza tinejdžerskih uloga, 90-ih je prigrlila imidž „zločeste djevojke“ filmovima poput "Poison Ivy". Udala se s 19 godina za vlasnika bara Jeremyja Thomasa, no brak je potrajao manje od tri mjeseca. Pozirala je za Playboy, a televizijsku publiku ostavila bez daha kada je u emisiji "Late Night with David Letterman" spontano podigla majicu pred zatečenim voditeljem. Spielberg joj je, u šali, za 20. rođendan poklonio poplun uz poruku da se „malo pokrije“.
Prekretnica se dogodila 1995. kada osniva produkcijsku kuću Flower Films. Romantična komedija "The Wedding Singer" s Adamom Sandlerom vratio ju je na holivudski vrh, a blockbuster "Charlie’s Angels" potvrdio njezin status holivudske zvijezde. Film je zaradio više od 40 milijuna dolara u prvom vikendu prikazivanja. Uslijedili su hitovi poput "50 First Dates", a okušala se i kao redateljica filmom "Whip It". Na televiziji je oduševila u seriji "Santa Clarita Diet", gdje je igrala zombija.
Godine 2020. pokrenula je vlastiti talk show "The Drew Barrymore Show", koji je brzo postao omiljen zbog svoje iskrenosti. Iako je 2023. izazvala kontroverze zbog odluke o povratku emisije tijekom štrajka scenarista, ubrzo se ispričala i pauzirala emitiranje.
Osim glumom, bavila se i manekenstvom, a krasila je naslovnicu časopisa People koji ju je uvrstio među 100 najljepših ljudi na svijetu.
Nakon burnih veza, uključujući šestomjesečni brak s kanadskim komičarom Tomom Greenom, 2012. se udala za Willa Kopelmana. Ima dvije kćeri, Olive i Frankie, a i nakon razvoda 2016. ostala je u dobrim odnosima s bivšim suprugom zbog kćeri.
