Buran život slavne glumice: Još kao beba snimala je reklame, s 13 godina je bila na odvikavanju

Holivudska miljenica Drew Barrymore rođena je 22. veljače 1975. u Los Angelesu i gotovo da joj je sudbina bila zapisana u zvijezdama. Potječe iz legendarne glumačke dinastije: njezin otac bio je John Drew Barrymore Jr., a djed slavni John Barrymore. Kum joj je redateljski velikan Steven Spielberg, dok su joj kume diva Sophia Loren i Anna Strasberg.

Već kao beba snimala je reklame, a svjetsku slavu stekla je sa samo sedam godina u Spielbergovu hitu "E.T.: The Extraterrestrial", gdje je utjelovila preslatku Gertie. Publika ju je obožavala, no iza kulisa odvijala se mračnija priča.

Majka ju je vodila u njujorški klub Studio 54, gdje je djevojčica prerano upoznala svijet alkohola i droge. Već s 13 godina završila je na odvikavanju, a kasnije je šokantne detalje opisala u autobiografiji "Little Girl Lost". Sa samo 14 godina pravno se emancipirala od majke.

Foto: C3396 Hubert Boesl/DPA

Nakon niza tinejdžerskih uloga, 90-ih je prigrlila imidž „zločeste djevojke“ filmovima poput "Poison Ivy". Udala se s 19 godina za vlasnika bara Jeremyja Thomasa, no brak je potrajao manje od tri mjeseca. Pozirala je za Playboy, a televizijsku publiku ostavila bez daha kada je u emisiji "Late Night with David Letterman" spontano podigla majicu pred zatečenim voditeljem. Spielberg joj je, u šali, za 20. rođendan poklonio poplun uz poruku da se „malo pokrije“.

Prekretnica se dogodila 1995. kada osniva produkcijsku kuću Flower Films. Romantična komedija "The Wedding Singer" s Adamom Sandlerom vratio ju je na holivudski vrh, a blockbuster "Charlie’s Angels" potvrdio njezin status holivudske zvijezde. Film je zaradio više od 40 milijuna dolara u prvom vikendu prikazivanja. Uslijedili su hitovi poput "50 First Dates", a okušala se i kao redateljica filmom "Whip It". Na televiziji je oduševila u seriji "Santa Clarita Diet", gdje je igrala zombija.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Godine 2020. pokrenula je vlastiti talk show "The Drew Barrymore Show", koji je brzo postao omiljen zbog svoje iskrenosti. Iako je 2023. izazvala kontroverze zbog odluke o povratku emisije tijekom štrajka scenarista, ubrzo se ispričala i pauzirala emitiranje.

Osim glumom, bavila se i manekenstvom, a krasila je naslovnicu časopisa People koji ju je uvrstio među 100 najljepših ljudi na svijetu.

Nakon burnih veza, uključujući šestomjesečni brak s kanadskim komičarom Tomom Greenom, 2012. se udala za Willa Kopelmana. Ima dvije kćeri, Olive i Frankie, a i nakon razvoda 2016. ostala je u dobrim odnosima s bivšim suprugom zbog kćeri.