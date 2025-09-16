Brzi burek, bakini bijeli žganci, tataki tuna... Evo što vas sve večeras čeka u 'MasterChefu'

Omiljena televizijska kuhinja ponovno je otvorila svoja vrata, a uzbudljiva premijera osme sezone MasterChefa potvrdila je njegov status jedne od najgledanijih emisija. Prva audicijska epizoda, u kojoj su se svojim jelima predstavili brojni zanimljivi natjecatelji, ostvarila je 39% udjela u gledanosti i dosegla više od pola milijuna gledatelja.

S dvostruko većom gledanošću od prvog te šesterostruko većom od drugog konkurenta, MasterChef je u svom terminu emitiranja bio uvjerljivo najgledaniji televizijski sadržaj, a kulinarske avanture se nastavljaju već večeras.

U drugoj audicijskoj večeri MasterChefa gledatelje će dočekati nevjerojatne priče, strast prema kuhanju i brojna iznenađenja na tanjurima. Kandidati iz raznih dijelova Hrvatske, ali i šire, donijet će pred žiri svoje posebne recepte, uspomene i emocije.

Josip Barišić iz Požege pripremit će fazanova prsa na posteljici od pastrnjaka. Lovac po struci i srcu priznat će: 'Divljač koju pripremam sam ulovio sam. U lovu me najviše veseli boravak u prirodi, druženje s kolegama lovcima, kuhanje hrane, mir kad dođete u pet ujutro u prirodu i vidite izlazak sunca.'

Foto: Luka Dubroja

Endrina Muqai iz Zagreba donijet će posve drugačiji koncept. Odlučit će se za pripremu sendviča koji će biti sve samo ne običan, te će naglasiti da će on nositi osobnu priču: 'Želim napraviti nešto posebno i drugačije, kao što sam i ja.'

Foto: Luka Dubroja

Na audiciju dolazi i barmen Otto Grundmann, a njegova kreativna vizija pretočit će se u uštipke u maniri 'Cacio e pepe'. Na audiciju će doći sa zanimljivom pregačom. 'To je moja najdraža pregača, ali nadam se da ću je zamijenit', poručit će Otto u nadi da će svoju šarenu pregaču zamijeniti onom bijelom iz MasterChefa.

Foto: Luka Dubroja

Sarajevska kandidatkinja Mahira Pločo pokazat će koliko tradicija može biti snažna inspiracija. Na stol pred žiri želi staviti burek: 'Želim pokazati da to mogu za pola sata.'

Foto: Luka Dubroja

S jednakom strašću u kuhinji pojavit će se i Višnja Pelušić, koja će pripremiti jelo svoje bake – bijele žgance. O njima kaže: 'To su jeli težaci, a u mojoj je kući to bilo svakodnevno jelo.'

Milika Perović iz Crne Gore doći će s velikom osobnom pričom: 'Za mene kuhanje predstavlja umjetnost, smisao mog života.'

Kandidatkinja Petra Butković pokazat će svoju vještinu kroz pljukance, ali i priznati nesigurnost: 'Bojim se da bih mogla razočarati Maria.'

Osim njih, pred žiri će stati i bivši vojnik Ivan Barić iz Velike Gorice sa svojom interpretacijom tataki tune, a njegova inspiracija dolazi iz vlastitih prehrambenih odluka.

- Prije nekog vremena pokušao sam prijeći u vegetarijanstvo. Nikada u životu se nisam gore osjećao. Kad sam vidio tataki tunu, bio je to presudan trenutak u kojem sam sebi rekao: Mani se vegetarijanstva i drži se mesa - ispričat će Ivan.

Svi kandidati donijet će jedinstvene priče i tanjure koji će izazvati rasprave žirija, ali i pokazati koliko hrabrosti i emocije stane u jedan kuharski pothvat. Ne propustite drugu uzbudljivu audicijsku epizodu MasterChefa večeras u 22.25 na Novoj TV!