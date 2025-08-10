CAFE Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ilgaz i Ceylin prate Niyazija, koji se na kraju ubije

OBITELJSKE TAJNE

RTL 22:15

PONEDJELJAK Dok forenzičari pokušavaju otkriti tko je krtica, Ceylin sumnja na Niyazija. Laçin moli Sedu da pomogne Muratu. Çınar je nervozan i Ilgaz misli da nešto krije. Eren pronalazi novi trag koji optužuje Göksu, vrećicu s kosom, no dolazi do obrata jer bris s rukavice nije uzet.

UTORAK Niyazi traži novac za obavljeni posao, dok sve nedaleko promatra Merdan. Çınar optužuje Serdara da će se zbog njega naći u velikim problemima. Ilgaz je uvjeren da Göksu nije kriva. Uskoro Ilgaz, Pars i Eren pronalaze dokaz koji osuđuje Niyazija. Osman moli Zümrüt da pobjegne s njim. Ilgaz i Ceylin prate Niyazija dok bježi.

SRIJEDA Samoubojstvo Niyazija otvara nova pitanja. Tko stoji iza njega? Je li Niyazi kriv za neka druga neriješena ubojstava iz prošlosti? Yekta ne odustaje od optužbi protiv Ceylin, koja traži Merdanovu pomoć.

ČETVRTAK Seda zna da Murat nije kriv. Hoće li mu pomoći? Pars otkriva Ilgazu i Ceylin oko čega je Engin ucjenjivao Nevu. Ilag i Çınar pitaju se je li Neva imala ulogu u Enginovu bijegu iz bolnice. Ceylin posjećuje Laçin jer želi znati čime je Engin ucjenjivao Yektu.

LA PROMESA

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK María Fernández ispriča Manuelu o razgovoru koji je čula između njegove majke i gđe Ros, a on razgovara s Cruz, koja je uvrijeđena što Manuel dovodi u pitanje njezine namjere s Janom.

UTORAK Manuel hrli u Villalquino kako bi provjerio je li žena u bolnici Jana. Dok je Cruz uvjerena da je to ona, posluga tuguje zbog onog što joj se moglo dogoditi.

SRIJEDA Jana i Manuel sad mogu otvoreno uživati u ljubavi, a svadbena zvona zvone unatoč protivljenju markize. Par očekuje dijete, kojem se Manuel posebno raduje, nesvjestan opasnosti koja prijeti njegovoj supruzi.

ČETVRTAK Identitet oca Catalinina djeteta postaje glavna tema na La Promesi. Jana postavlja niz uvjeta Cruz.

PETAK Cruz tvrdi da su pozivnice koje je Jana pronašla imale pogrešku te da su nove, ispravne već poslane. Catalina otkriva Manuelu tko je otac njezina djeteta.

HITNA: CHICAGO

RTL2 18:25

PONEDJELJAK Dr. Halstead i dalje trpi posljedice tužbe koju je protiv njega pokrenula pacijentica. Policajac pokušava zaustaviti operaciju vozača koji je vozio alkoholiziran.

UTORAK Dr. Choi se pokušava nositi sa svojim PTSP-jem dok liječi veterana s neobičnim srčanim problemom. Doktorica Manning liječi dijete za koje je isprva mislila da ga je zlostavljao otac.

SRIJEDA Dr. Charles i dr. Rhodes imaju pacijenta s mentalnim i srčanim problemima, navodno s demencijom Lewyjevih tjelešaca, no doktori ponovno postavljaju dijagnozu.

ČETVRTAK Dr. Rhodes obavještava dr. Downeya da se njegov rak jetara proširio na mozak. Dr. Manning i Reese liječe malu pacijenticu s više medicinskih dijagnoza. Sharon dozna da je suprug ostavlja.

PETAK Dr. Halstead liječi Maggienu sestru Denise, koja je imala prometnu nesreću kad je privremeno izgubila vid. Dr. Halstead otkriva da je Denise transrodna te da ima bolest koja joj ugrožava život. Dr. Rhodes izvodi tešku operaciju srca bez pristanka dr. Lathama.

DALEKI GRAD

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Uğurova prijetnja obitelji Albora raste, pa Sadakat odlučuje tome stati na kraj. Alya pokušava spriječiti tragediju, ali već ispaljeni metak dolazi do svoje mete. U tom krvavom sukobu Cihan ostaje između Alye i Sadakat - pitanje je tko će biti okrivljen, a tko će se u posljednji trenutak spasiti?

UTORAK Nare i Şahin nastavljaju zajednički put ka razvodu. U pokušaju da Nare pobjegne od svih, dolaze do samog praga obitelji Albora. Demir ne odustaje od osvete i koristi Zerrin kako bi isprovocirao Kayu. Kada sve prijeđe granicu, Zerrin, ispunjena gnjevom, bode Demira nožem. Njezin čin želi kazniti Nadim, ali hoće li mu Demir to dopustiti?

SRIJEDA Cihan, želeći pomoći Alyi da prevlada strahove vezane uz majku, potajno istražuje Fikriyinu prošlost i otkriva da je bila u zatvoru.

ČETVRTAK Fikriye priznaje da je počinila zločin kako bi zaštitila Alyu i traži oprost nakon svih tih godina.

PETAK Özkan u strahu od razvoda sklapa savez s Demirom. Kada Şahin to otkrije, konfrontira se s Demirom, a Nare mu se pridružuje. Özkan, u pokušaju da zadrži Nare pod svaku cijenu, koristi sve moguće metode, što Nare dovodi do krajnjeg očaja. Pritisnuta između Sadakat i Özkanovih manipulacija, odlučuje kazniti samu sebe…

LEYLA

NOVA TV 21:25

PONEDJELJAK Nošena odlučnošću i dubokom sumnjom, Leyla kreće u nemilosrdnu potragu za istinom. Ne pristaje na tišinu ni poluistine - odlučna je razotkriti čime Mali drži Nur u šaci i kakve se jezive tajne kriju iza njegovih prijetnji. Njezina potraga nije samo potraga za odgovorima nego i borba protiv vremena, manipulacije i nevidljivih sila koje vuku konce iz sjene.

UTORAK Nur, potresena i sve više gurnuta uza zid, odbija biti žrtva. Znajući da bi objava kompromitirajućih snimki značila njezin slom, odlučuje se na očajnički potez. Neočekivano, obraća se Güzide - nekadašnjoj suparnici - i stavlja na stol ponudu koja nadilazi njihove razlike.

SRIJEDA Tufan osjeća kako se mreža oko njega sve brže steže. Leylina odlučnost i kratki rokovi koje mu je zadala ne ostavljaju mu izbora - prisiljen je pokrenuti tajni plan koji već dugo priprema s Takozom.

ČETVRTAK Tufan je na rubu - između lojalnosti, panike i opasnosti da sam postane kolateralna žrtva. Napetost se neprestano pojačava, svaki trenutak donosi novu neizvjesnost.

PETAK U spektakularnom i emocionalno razornom finalu, Civan - svjestan smrtonosne zamke koja je ispletena oko Leyle - kreće u očajničku misiju da je spasi. No njegova utrka s vremenom suočava ga s vlastitim demonima, krivnjom i strahom da će ponovno zakasniti.

CACAU

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Na bdijenju za Pitty, Kennyja i Filó svi su tužni. Cacau primi Conynu prijetnju i kaže joj da mora ostaviti Tiaga i biti s Marcom. Guto je šokiran.

UTORAK Marco manipulira Tomanéom, ali ne nalazi ništa konkretno da bi uhvatio Cony. Simone je nemirna nakon otkrića da Marco zna za njezinu prošlost s Cony.

SRIJEDA Odnosi se kompliciraju. Anita i Sal se suoče s Quimovom i Justinovom ljutnjom zbog njihove tajne akcije u prošlosti. Cacau je neutješna i govori Gutu o teškoj odluci o prekidu s Tiagom kako bi ga zaštitila od Cony.

ČETVRTAK Jaime prijeti Lalá da će uništiti njezin ugled ako mu se nešto dogodi zbog njezine namještaljke da je on seksualno uznemiravao nekadašnju stranku sa suda.

PETAK Júlia kaže Davidu da joj nije ugodno što se upustila u odnose s njim. Regina ispituje Cacau o odluci da napusti Tiaga. Cacau i dalje uporno želi da Marquinho odrasta uz oca. Cacau misli da se možda Marco nagodio s Cony.