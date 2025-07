Sukobi na setu 'Leyle': Otpratila glumicu iz serije, druga sezona je upitna, a ostala i bez dečka

Posljednjih tjedana na setu “Leyle” napeto je baš kao i u toj popularnoj turskoj seriji, koja se nedavno počela prikazivati i na našim malim ekranima. U kuloarima se posljednjih tjedana šuška da će biti druge sezone, pa onda opet da neće. Jedan od glavnih glumaca Alperen Duymaz u međuvremenu je dao “otkaz” jer nije bio zadovoljan daljnjim scenarijem pa su mu tražili zamjenu, a sad su se na društvenim mrežama prestale pratiti glavne glumice, pokćerka i maćeha u seriji - Cemre Baysel i Gonca Vuslateri.

No lik Leyle je Cemri Baysel donio veliki uspjeh i gledanost te 26-godišnjoj glumici dodatno učvrstio status jedne od najvažnijih mladih glumica u Turskoj.

Foto: Instagram

Leyla je snažna i kompleksna junakinja, u djetinjstvu je izgubila majku, a nakon očeve ponovne ženidbe život joj se pretvara u noćnu moru zbog zle maćehe. Leyla je ostavljena na smetlištu, gdje i sama kasnije ostavlja svog sina Đihana. Godinama kasnije vraća se s novim identitetom kako bi se osvetila ženi koja joj je uništila život.

Foto: Instagram

- Kako bih opisala Leylu?! Potisnute emocije, traume iz djetinjstva... Ipak, njezina snaga je da uspijeva uvijek ostati uspravna. Istina je da je ratnica, ali ja bih za Leylu radije rekla da je prije svega strpljiva. Izvana djeluje snažno, ali unutra ponekad bjesni tiha oluja. Godinama je čekala pravi trenutak, pravu priliku. Sad izlazi na bojno polje u svojem najboljem, najjačem izdanju. Glumiti tako slojevit lik s bogatom prošlošću je uvijek uzbudljivo. Leyla je jaka, ali jako ranjena. Hoće li je otvaranje srca omekšati ili učiniti ranjivijom? Veselim se gledati to - rekla je nedavno u velikom intervjuu za turski Cosmopolitan i dodala koje sličnosti dijeli s njom.

- Dijelimo unutarnji svijet. Čuvam emocije u sebi, a izvana djelujem snažno. Kao i ona, teško zaboravljam voljene, ali duboko me pogađaju povrede - rekla je Cemre. Na setu se, rekla je, osjećala kao kraljica, neizmjerno sretna što je dobila priliku raditi s redateljicom Hilal Saral. Iako njezin glumački partner Alperen Duymaz odlazi iz serije, za njega ima samo riječi hvale.

Foto: promo

- S Alperenom sam imala rijetku, vrijednu ravnotežu i vezu. To nam je olakšalo scenske emocije i fokusiranost na likove. Iako, njegov odlazak je bio iznenađenje i za mene - istaknula je glumica. No nije sve tako crno u “Leyli”.

Foto: Instagram

- Ima i humora, naravno. Baš kao u životu. Ovo je priča o osveti djevojke koja je u mladosti izgubila majku, a kasnije ju je napustio i otac zbog novog braka, ali tu i tamo ima i elemenata koji će nasmijati publiku... Te kontradikcije čine priču stvarnijom. Omogućuju publici da se poveže jer nije sve tamno, ima i svjetla - dodala je Cemre.

Rođena 5. veljače 1999. u Izmiru, mlada turska zvijezda ima i balkanskih korijena jer je očeva obitelj podrijetlom s Balkana. Iako je završila u glumačkom svijetu, Cemre je akademska slikarica. Završila je srednju umjetničku školu (smjer slikarstvo), a potom studirala umjetnost na Sveučilištu Ege.

Foto: Instagram

- Smirenost Izmira i dalje je u meni. Umjetnost me naučila disciplini i drukčijem pogledu na svijet, no gluma me dotaknula vrlo rano, a zanima me i režija - istaknula je u intervjuu. Prve glumačke korake napravila je s 15 godina kad je dobila sporednu ulogu u humorističnoj seriji “Yeşil Deniz”. Nakon toga nastavila je graditi glumačku karijeru kroz različite uloge. Prvu glavnu ulogu ostvarila je 2020. u seriji “Sol Yanım”, uslijedile su uloge u serijama “Igra sudbine”, “Ljepša od tebe”..., a hrvatska publika upoznala ju je kao Melis u seriji “Azra” koja se emitirala na Novoj TV. Godinu poslije, 2021., osvojila je nagradu Shining Star, što je jedno od prestižnih nagrada u turskoj televizijskoj industriji.

Foto: Instagram

- Na mom glumačkom putu podržavali su me i obitelj i bliski prijatelji koji su mi govorili: ‘Za ovo si rođena, samo se prisjeti’. U posljednje vrijeme sve me više privlače kompleksni likovi. Volim glumiti one koji nisu ni potpuno dobri ni potpuno loši te koji odražavaju ljudsku složenost - rekla je nedavno. A što prvo pita prije nego što prihvati ulogu.

- Gdje je srce tog lika? Što voli, što ga boli, odakle dolazi… Osjećam li ja isto? Mogu li nositi njegovo ime? - rekla je Cemre, koja ima još jednu neispunjenu profesionalnu želju.

Foto: Instagram



- Jako bih voljela jednog dana režirati. Gledati priču s druge strane kamere. Više puta su mi se ostvarile želje koje sam jasno postavila, tako da je sve moguće - sigurna je u sebe turska glumica.

I dok je posljednjih tjedana neizvjesna sudbina serije “Leyla”, a u fokus je došao i njezin sukob s glumicom Goncom Vuslateri, i njezin ljubavni život fanovi i mediji prate u stopu.

Foto: Instagram



- Gotovo je i nema se što više reći - kratko je nedavno potvrdila prekid s glumcem Aytaçom Şaşmazom (26), s kojim je planirala i vjenčanje, kako se šuškalo u posljednje vrijeme. Upoznali su se 2021. na setu serije “Igra sudbine” u kojoj su igrali glavne uloge, zbližili se i zaljubili, iako su bili u dugogodišnjim vezama. Cemre u petogodišnjoj, a Aytaç je ostavio svoju djevojku menadžericu. Ipak, njihova veza nije potrajala i prekinuli su u prosincu 2022., a mnoge je iznenadila glumičina izjava o njihovu odnosu početkom 2023

Foto: Instagram

- Što da kažem, prošla su četiri mjeseca. Gotovo je i nestalo. Nismo se mogli naći, nismo mogli razgovarati. Nema se o čemu razgovarati - rekla je tad Cemre. Kasnije su turski mediji objavili da je par dao svojoj ljubavi drugu šansu. Pisali su da je Aytac posjećivao Cemre na snimanjima i često joj slao cvijeće.

Foto: Instagram



- Ne želim o tome razgovarati - kratko je komentirao Aytaç. U međuvremenu su obrisali i zajedničke fotografije na društvenim mrežama te se prestali pratiti. Nakon prekida s Aytaçom turski tabloidi povezivali su je s nogometašem Onurom Ergünom, ali i s drugim kolegama, no ništa od toga nije službeno potvrđeno. Tijekom snimanja serije “Ljepša od tebe” s Burakom Çelikom publika je primijetila veliku kemiju, ali oboje su javno izjavili da su samo prijatelji, što je razočaralo mnoge fanove koji su ih željeli vidjeti zajedno i privatno.

Ipak, Aytaçu je glumica dala drugu šansu. Ponovno su se počeli pratiti na društvenim mrežama, a glumac je objavio i njihove zajedničke fotografije. Ipak, veza nije izdržala. Pokušali su ih pomiriti i zajednički prijatelji, pišu u turskim medijima. Je li to tek trenutačno zahlađenje ili su glumci zauvijek raskrstili puteve, tek ostaje vidjeti.

- Volim nove početke, ali ne napuštam korijene. Treba mi ravnoteža. Novo traži hrabrost, a poznato pruža sigurnost. Nekad sam bila opsjednuta ciljevima. Sada znam da i mir i zastajkivanje imaju moć - tajnovita je bila za turski Cosmopolitan.