Čakovčanka sve očarala u Rimu: Osvojila je žezlo kraljice večeri

<p>Čakovečka manekenka <strong>Ema Kovač</strong> (25) bila je prava zvijezda večeri na 15. izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Rimu. Uveličala je posljednju večer festivala za koji je odjenula bijelu haljinu s prorezom pa je istaknula noge i vitku figuru.</p><p>Pojavila se u pratnji dečka <strong>Gennara Lillija</strong>, a<strong> </strong>golupčići su se u jednom trenutku poljubili i tako 'ukrali' show na crvenom tepihu.</p><p>Međimurka se na festivalu natjecala za žezlo kraljice večeri, odnosno nagradu koja se dodjeljuje najljepšoj i najbolje odjevenoj ženi. Ugledni talijanski časopis Vanityfair pisao je kako se natjecala protiv manekenke <strong>Valerije Marini</strong> (53) koju je pobijedila te osvojila nagradu.</p><p>Inače, Ema je prošle godine gostovala u talijanskoj televizijskoj emisiji 'Ciao Darwin' i svojom pojavom osvojila srca muškaraca iz publike.</p><p>Manekenka se bavila plesom od svoje 4. do 14. godine, a nakon toga je počela vježbati u teretani i baviti se jogom. Rodila se i odrasla u Hrvatskoj, ali ju je život odveo u Italiju gdje živi već neko vrijeme.</p><p>- Prije sam zbog posla putovala i vraćala se u Italiju taman za ispite koje sam imala na sveučilištu - ispričala je ranije.</p><p>Za Emu su se zainteresirale svjetske modne kuće poput <strong>Versace i Cavalli</strong>, a pozirala je i na naslovnici magazina <strong>Capri</strong>. Osim manekenstva, veliku pažnju pridaje i obrazovanju.</p><p>- Stalno učim u avionima, vlakovima, nerijetko čak i za vrijeme pauze na poslovima. Najviše me izlude situacije kad imam veliki ispit za koji se pripremam mjesecima i točno na dan ispita potvrde me za neku veliku kampanju, kao na primjer sad prije Božića za Garnier. U takvim slučajevima stavim posao ispred fakulteta zato što smatram da su to jedinstvene prilike u kojima mogu puno naučiti od osoba koje su duže u modnoj industriji od mene, a budući da studiram Business & Management, jako mi je zanimljivo iz prve ruke vidjeti kako posluju svjetski poznate kompanije - rekla je.</p>