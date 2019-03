Očarala muškarce: Emin video 'skupio' je 60 tisuća pregleda...

Manekenka Ema Kovač (20) gostovala je u talijanskoj televizijskoj emisiji 'Ciao Darwin' i svojom pojavom osvojila je srca muškaraca iz publike. Ema je nakon spektakularnog pojavljivanja na ekranima objavila video na društvenim mrežama kako bi brojnim pratiteljima prikazala kako su tekle pripreme. Video je u jednom danu pregledan više od 60 tisuća puta, a lajkalo ga je više od 13 tisuća ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205271 / ]

Čakovčanka je oduševljena reakcijom gledatelja.

- Neizmjerno sam zahvalna na prilici koja mi je pružena, a ovo mi je jedan od najljepših dana u životu. Hvala svima koji su me gurali naprijed i bili mi podrška - rekla je Kovač nakon gostovanja.

Foto: Instagram

Ema se bavila plesom od svoje 4. do 14. godine, a nakon toga je počela vježbati u teretani i baviti se jogom. Rodila se i odrasla u Hrvatskoj, ali ju je život odveo u Italiju gdje živi već godinu dana.

- Prije sam zbog posla putovala i vraćala se u Italiju taman za ispite koje sam imala na sveučilištu - ispričala je Ema.

Foto: Instagram

Za Emu su se zainteresirale svjetske modne kuće poput Versace i Cavalli, a pozirala je i na naslovnici magazina Capri. Osim manekenstva, veliku pažnju pridaje i obrazovanju.

- Stalno učim u avionima, vlakovima, nerijetko čak i za vrijeme pauze na poslovima. Najviše me izlude situacije kad imam veliki ispit za koji se pripremam mjesecima i točno na dan ispita potvrde me za neku veliku kampanju, kao na primjer sad prije Božića za Garnier. U takvim slučajevima stavim posao ispred fakulteta zato što smatram da su to jedinstvene prilike u kojima mogu puno naučiti od osoba koje su duže u modnoj industriji od mene, a budući da studiram Business & Management, jako mi je zanimljivo iz prve ruke vidjeti kako posluju svjetski poznate kompanije - rekla je manekenka.

Foto: Instagram

Ipak, što se tiče ljubavnog statusa, Ema je u nekoliko godina dugoj vezi i dečko joj je velika podrška.

- Luca i ja smo se upoznali na jednom od mojih prvih kastinga u Milanu! Ne mogu reći sa sigurnošću je li to bila kemija, ljubav na prvi pogled ili slično, ali znam da smo nakon toga počeli provoditi puno vremena zajedno, i što sam ga više upoznavala, to sam više htjela biti uz njega - ispričala je.