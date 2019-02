Ćaleta-Car: 'Nekad me živcira što moram Adrianu fotkati...'

Reprezentativac Duje Ćaleta-Car (22) dvije godine je u vezi s pravnicom Adrianom Đurđević (27), koja se naposljetku preselila u Francusku gdje nogometaš igra za Marseille.

- Bez obzira na to što dugo živimo zajedno, romantika se nije izgubila. Ne znamo ni mi kako, valjda oboje pazimo na sitnice koje drugoga čine sretnim. Ipak, mislim da sam ja mrvicu romantičnija. Žensko je ipak žensko - rekla je Adriana za Story, no Duje se ne slaže s njom. On, ipak, misli da je romantičniji.

Foto: Instagram

Najdraže svakodnevne geste su im zagrljaji, a u njihovoj vezi nema mjesta ljubomori jer imaju povjerenja jedno u drugo. Također, istaknuli su što im se najviše sviđa, a što im ide na živce jedno kod drugoga.

- Kad nekoga voliš, voliš sve njegove vrline i mane. Mene jedino živcira što moram stalno gledati nogomet - kaže Adriana, dok Duje ne voli što mora ponekad djevojku fotografirati.

Foto: Instagram

Duji i Adriani važno je pronaći vrijeme samo za sebe. No, zbog učestalih nogometaševih treninga i utakmica, Adriana ponekad ima i viška vremena.

Foto: Instagram

Iako postoji razlika u godinama, par kaže da se to ne osjeća, a odmah na početku su se 'kliknuli'. Zbog ljubavi se Adriana preselila u drugu državu, a početak joj je, kaže, bio jako težak.

- Novi grad, nova država, ne poznajete nikoga, novi jezik, traženje kuće. Sada je već puno lakše jer smo se prilagodili - rekla je Adriana, a Duje kaže da su dosad imali samo pozitivna iskustva s Francuzima.

Foto: Instagram

- Iako slove kao hladan i nepristupačan narod, nama su stvarno u svemu pomogli i pokušavaju da se osjećamo kao kod kuće. Na raspolaganju su nam u podne i ponoć ako nam nešto treba - dodaje nogometaš.