Cameron Diaz povukla se iz glume i vodi obiteljski život: Uistinu je izazovno, gubim živce

Holivudska zvijezda Cameron Diaz (49) gostovala je u u showu Kelly Clarkson (40) te otkrila kako majčinski život nije jednostavan.

Priznala je kako ponekad 'izgubi živce' u odgoju dvogodišnje kćerkice Raddix, koju je dobila u braku s glazbenikom Benjijem Maddenom (47).

- Uistinu je izazovno - iskreno je rekla glumica te dodala kako u tim situacijama pokušava ostati čiste glave.

- Ako puknete, samo recite: 'O Bože, mama je poludjela i nije mislila to ti reći, pogotovo ako sam ti povrijedila osjećaje ili uznemirila te. Želim da znaš da je i mama samo ljudsko biće - rekla je Cameron.

Podsjetimo, Cameron Diaz povukla se iz glume kako bi se mogla posvetiti obitelji.

- Ne žele namjerno biti zločesti. Moj posao je da joj pomognem pronaći joj riječi da izrazi svoje emocije, svoje iskustvo ili kroz što prolazi i da lakše prođe kroz to što se ne može izraziti - rekla je.

Njezina glumačka karijera trajala je od 1994. do 2014. Diaz je glumica u desecima filmova, a četiri je puta bila nominirana za Zlatni globus. Govori kako joj je sada duša mirna i da se napokon može posvetiti sebi, daleko od svjetla reflektora.

Istaknula je u podcastu Gwyneth Paltrow (47) 'In goop Health: The Sessions' 2020. kako je radila po 12 sati dnevno te nije stizala misliti na sebe i svoje bližnje. Takav način života nije joj odgovarao. Ranije je objasnila kako je dugo bila u centru pozornosti i da joj je drago što je to vrijeme iza nje.

- Na svojoj sam koži počela doživljavati svjetsku slavu kad sam imala 22 godine. To je bilo jako davno. Gledam na to na način da sam više od polovice svog života dala javnosti. Mislim da je u redu da uzmem vrijeme za sebe, reorganiziram se i odaberem kako se želim vratiti - rekla je Diaz. Dodala je kako nije sigurna hoće li se vratiti na scenu.

