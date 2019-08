Cameron Diaz više ne razmišlja o glumi: Napokon sam sretna...

Američka filmska glumica Cameron Diaz (46) u potpunosti se povukla iz javnosti nakon što je odigrala svoju zadnju ulogu u filmu 'Annie'. U intervjuu za magazin InStyle otkrila je sve o svom 'novom' životu.

Objasnila je kako je dugo bila u centru pozornosti i da joj je drago što je to vrijeme iza nje. Kaže kako je sada sretna i ispunjena.

- Na svojoj sam koži počela doživljavati svjetsku slavu kad sam imala 22 godine, a to je bilo prije 25 godina. To je bilo jako davno. Gledam na to na način da sam više od polovice svog života dala javnosti. Mislim da je u redu da uzmem vrijeme za sebe, reorganiziram se i odaberem kako se želim vratiti - rekla je Diaz. Dodala je kako nije sigurna hoće li se vratiti na scenu.

- Uopće mi ne nedostaje gluma. Trenutno sam fokusirana na zdravlje, međutim, što god da radim ili ću raditi, to mora biti sa strašću, nešto što me veseli i nešto što mi ne će biti teško - poručila je glumica.

Cameron je svoju karijeru započela je još sa 16 godina ulogom u filmu 'Maska'. Prije njega nije imala nikakvog glumačkog iskustva, ali je od 1994., kada je film ugledao svjetlo dana, zaredala brojne uspješne uloge.

Tada joj je velika želja bila da bude manekenka, te je zbog toga napustila roditeljski dom. Snimila je nekoliko većih reklama za poznate kozmetičke brendove, te se pojavljivala i u modnim kampanjama. U tim godinama ju je 'People' magazin stavio na popis '50 najljepših ljudi na svijetu'.

Nekoliko godina kasnije, dobila je glavnu ulogu u romantičnoj komediji 'Svi su ludi za Mary'. Taj film joj je otvorio vrata širom Hollywooda, a dvije godine kasnije stekla je još veću slavu u filmu 'Charliejevi anđeli'.

