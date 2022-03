Camila Cabello otkrila previše tijekom javljanja uživo: 'Nadam se da mi niste vidjeli bradavicu'

Pjevačica Camila Cabello (25) gostovala je u BBC-jevoj emisiji 'The One Show', a tamo je imala i malu nezgodu. Uključila se uživo iz svog doma kako bi promovirala novu pjesmu 'Bam Bam', no zbog prevelike bluze, pokazala je nehotice grudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Malo sam previše otkrila - izjavila je pjevačica nakon što je izvodeći svoj omiljeni pokret slučajno pokazala gole grudi. Prilikom plesa pokušala je namjestiti svoju preveliku bluzu, no bezuspješno.

- Nadam se da mi niste vidjeli bradavicu - dodala je te kasnije obožavateljima na TikToku objasnila cijelu situaciju.

- Kada me moj stilist pitao želim li navlake za bradavice, rekla sam da mi nisu potrebne - objasnila je pjevačica koja je očito imala problema s garderobom.

Dodala je da bi 'najradije vratila vrijeme' te ispravila ovo što joj se dogodilo.

- Sve bih dala da imam vremeplov - izjavila je.

Inače, pjesma 'Bam Bam' nastala je u suradnji s Edom Sheeranom (31), a Cabello u njoj govori o prekidu sa Shawnom Mendesom (23).

- Rekao si da mrziš ocean/Ali sada surfaš/Rekla sam da ću te voljeti doživotno/Ali upravo sam prodala našu kuću - glase neki od stihova.