Cara Delevingne je prva lezbijka na naslovnici časopisa Playboy

Britanska manekenka i glumica Cara Delevingne (33) zvijezda je ljetnog izdanja časopisa Playboy za 2026. godinu, čime je ušla u povijest kao prva otvoreno deklarirana lezbijka na naslovnici tiskanog izdanja. Za provokativnu naslovnicu odjenula je i kultni kostim zečice, postavši prvi supermodel kojemu je to uspjelo još od slavne Kate Moss 2014. godine.

U intervjuu je manekenka naglasila kako je ovo iskustvo bilo potpuno drugačije od prijašnjih snimanja na kojima je bila naga, a nakon kojih se često osjećala loše.

​- Već sam se skidala za snimanja, u filmovima. Ali uvijek sam se zbog toga osjećala pomalo odvratno kad je to bilo za nekog drugog. Naravno, bio je to moj izbor i pristala sam na to, ali nikad se nisam osjećala osnaženo. Nisam se osjećala sjajno nakon toga. Ali danas sam se toliko zabavila. Nikad se nisam osjećala ugodnije u svom tijelu i u svojoj seksualnosti. Osjećam se kao da sam na vrhuncu kao žena i kao seksualno biće. Ovo je za mene, a ne za ikog drugog, bilo stvarno zabavno - izjavila je.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Delevingne je objasnila da je njezina odluka da pozira za Playboy, koji je opisala kao "vrlo heteroseksualnu instituciju", bila svojevrsni buntovnički čin. Snagu joj je dao i kreativni tim koji su većinom činile žene, od kojih su mnoge i same queer. Iako je pjevačica Kehlani, koja se također identificira kao lezbijka, krasila digitalnu naslovnicu časopisa 2021., Delevingne je prva na tiskanom izdanju.

*uz korištenje AI-ja

