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Cara Delevingne: Da, bila sam u vezi s Amber Heard. Johnny Depp je bio užasno ljubomoran!

Piše Maša Mai Čigir,
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Cara Delevingne: Da, bila sam u vezi s Amber Heard. Johnny Depp je bio užasno ljubomoran!
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Foto: Canva/Instagram/Reuters
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Cara Delevingne u podcastu rekla kako je bila romantično povezana s Amber Heard tijekom njenog turbulentnog razvoda od Johnnyja Deppa

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Britanska manekenka i glumica, Cara Delevingne, konačno je priznala u  The Louis Theroux Podcastu kako je bila u romantičnoj vezi s glumicom Amber Heard tijekom njenog razvoda od Johnnyja Deppa. Cara i Amber bile su dugogodišnje prijateljice te su često zajedno tulumarile, a već su i tada krenule glasine kako je njihovo prijateljstvo preraslo u nešto više. Te glasine sada su i potvrđene jer je Cara priznala sve te rekla kako je Johnny Depp bio užasno ljubomoran.

- Mislim da je on bio poprilično izluđen od ljubomore - rekla je Cara za zvijezdu 'Pirata s Kariba'.

- Dugo smo bile bliske, a onda kad je prolazila kroz razvod, da spetljale smo se, pretpostavljam - nadodala je Cara. 

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Amber Heard se nakon javno popraćenog razvoda preselila u Madrid s kćeri i Biancom Butti, s kojom je tad bila u vezi. U međuvremenu, Cara se počela izjašnjavati kao homoseksualka te je već četiri godine u vezi s glazbenicom Minkeom. 

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Foto: Mario Anzuoni

U podcastu se osvrnula i na osnivanje obitelji te priznala kako se nada vlastitoj obitelji u budućnosti. 

- Definitivno ne želim imati djecu samo kako bi oni popravili nešto, ali mislim da će uloga majke zaista izliječiti neke moje traume koje imam iz djetinjstva - rekla je manekenka.

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