Cara Delevingne: Da, bila sam u vezi s Amber Heard. Johnny Depp je bio užasno ljubomoran!

Britanska manekenka i glumica, Cara Delevingne, konačno je priznala u The Louis Theroux Podcastu kako je bila u romantičnoj vezi s glumicom Amber Heard tijekom njenog razvoda od Johnnyja Deppa. Cara i Amber bile su dugogodišnje prijateljice te su često zajedno tulumarile, a već su i tada krenule glasine kako je njihovo prijateljstvo preraslo u nešto više. Te glasine sada su i potvrđene jer je Cara priznala sve te rekla kako je Johnny Depp bio užasno ljubomoran.

- Mislim da je on bio poprilično izluđen od ljubomore - rekla je Cara za zvijezdu 'Pirata s Kariba'.

- Dugo smo bile bliske, a onda kad je prolazila kroz razvod, da spetljale smo se, pretpostavljam - nadodala je Cara.

Amber Heard se nakon javno popraćenog razvoda preselila u Madrid s kćeri i Biancom Butti, s kojom je tad bila u vezi. U međuvremenu, Cara se počela izjašnjavati kao homoseksualka te je već četiri godine u vezi s glazbenicom Minkeom.

Foto: Mario Anzuoni

U podcastu se osvrnula i na osnivanje obitelji te priznala kako se nada vlastitoj obitelji u budućnosti.

- Definitivno ne želim imati djecu samo kako bi oni popravili nešto, ali mislim da će uloga majke zaista izliječiti neke moje traume koje imam iz djetinjstva - rekla je manekenka.