Reperica Cardi B (28) obavijestila je milijune pratitelja da je trudna. Sa suprugom Kiarijem Kendrellom Cephusom, poznatijim kao Offset (29) već ima djevojčicu Kulture Kiari (2). Pozirala je s trudničkim trbuhom i zaradila brojne komplimente.

- Predivna, mlada mama - pisali su joj. Par se vjenčao u tajnosti u rujnu 2017., ali to su otkrili javnosti tek godinu dana kasnije, kad je Cardi bila po prvi put trudna. Spol drugog djeteta još se ne zna. Na dodjeli 'BET Awards' otkrila je trbuh i zapjevala što je publiku bacilo u trans.

U braku su skoro četiri godine, ali imali su dramatične uspone i podave. Prozvala je Offseta jer ju je varao tijekom braka i ipak odlučila ostati s njim. Kada to više nije mogla trpjeti, podnijela je u rujnu 2020. papire za razvod. Bila je ustrajna u tome da mu neće popustiti i da je između njih gotovo, a onda je dva mjeseca nakon podnošenja zahtjeva za razvod od toga odustala.

- Kako se posvađam sa svima vama na društvenim mrežama, tako i s mojim muškarcem. Pa kad mi ljudi kažu da sve to radim radi pažnje, nije istina, ja sam samo luda osoba. Jedan dan sam sretna, drugi dan ga želim prebiti. Nedostaje mi. Teško je kad ne pričaš sa svojim najboljim prijateljem. A i teško je biti bez ku*ca - pojasnila je.

S obzirom na to da je poznata po osebujnom stilu, upitali su je jednom prilikom kako će reagirati kad njezina kćer vidi sve polugole spotove.

- Ona će vidjeti moje tijelo, vidjet će me da 'tverkam' pa se pitam ima li razlike jesam li to radila prije ili poslije nje. Svejedno je to objavljeno. Mislim da se mame moraju osjećati seksi. Ne mislim da jednom kad postaneš mama, trebaš biti časna - zaključila je.