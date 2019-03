Carla Belovari: Nema cijene za koju bih se odrekla sebe i Boga

Imala sam jednu situaciju da sam jednoj osobi napisala pjesmu, a ona je rekla da ne želi Boga u svojoj pjesmi i neka ga izbacim. Rekla sam joj da onda ništa od pjesme. Ne želim nikoga povrijediti, ali ja ne stvaram zbog novaca, želim ostati autentična u onome što stvaram. Nema cijene za koju bih se odrekla sebe i Boga, rekla je pjevačica Carla Belovari (31). Kako prenosi portal Bitno.net, bivša natjecateljica showa 'Hrvatska traži zvijezdu' tvrdi da Bog i vjera imaju veliku ulogu u njezinom životu, kao i u stvaranju glazbe općenito.

Foto: PIXSELL

- Duboko vjerujem da moj rad prati Duh Sveti. Nisam do sada dobila nijedan negativan komentar niti bilo kako podbadanje zbog načina na koji stvaram. No u prošlosti ih je bilo napretek. Međutim, znam tko sam i čija sam i to me ne bi ometalo u daljnjem radu jer su progoni zapravo svakodnevica nas kršćana - rekla je pjevačica, koja je inače profesorica njemačkog jezika.

Publika ju je prvi put zamijetila u prvoj sezoni RTL-ovog glazbenoga showa 'Hrvatska traži zvijezdu'. Unatoč plasmanu i oduševljenju publike koja ju je pratila iz tjedana u tjedan, nije odnijela pobjedu. Ipak, Carla se nastavila baviti glazbom od koje, kako kaže, ne bi bilo ništa da nije počela vjerovati u Boga.

- Mislim da je najbolji pokazatelj naše vjere naše ponašanje. I Isus nas je pozvao da se međusobno prepoznamo po ljubavi. Ljubav koju iskazujemo jedni prema drugima možda potakne drugu osobu da se zapita koji je njezin uzrok, njezin izvor. Naš je život najbolje svjedočenje evanđelja - rekla je Belovari za Bitno.net i pritom otkrila što ju je potaknulo na to da se okrene drugačijem načinu života.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Bila sam u jednom periodu života teško bolesna i apsolutno mi ništa nije pomagalo. U tim trenucima, na rubu snaga rekla sam Bogu: 'Dobro, ako želiš da umrem, neka bude tako. Ali ako odlučiš da živim, bit ću tvoje hodajuće svjedočanstvo.' I Bog me čudesno ozdravio, ni liječnici nisu razumjeli što se dogodilo i kako je to bilo moguće. Tada sam shvatila, onaj Duh koji je Isusa uskristio, prisutan je i u meni. Tada sam počela dublje istraživati Boga, i znanstveno i duhovno - rekla je Carla koja, kako tvrdi, svakodnevno pokušava živjeti po Božjim zapovijedima.

- Svakodnevno molim i meditiram nad Božjom riječi. Obavezno čitam Bibliju svaki dan, pijem kavu s Bogom i čitam duhovnu literaturu - dodaje pjevačica.

Pratite nas na našem Instagram profilu!