Obavijesti

Show

Komentari 0
NOTH O PARKER

Carrie i Faca više ne pričaju: Razočarala me i jako povrijedila

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Carrie i Faca više ne pričaju: Razočarala me i jako povrijedila
5
Foto: IFA Film

Kaže kako ga glumica nije ni kontaktirala kako bi čula njegovu stranu priče prije nego što je javno podržala žene koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje

Admiral

Glumac Chris Noth (71) je otkrio kako više nije prijatelj sa svojom dugogodišnjom kolegicom Sarah Jessica Parker (60). Tvrdi kako ga je povrijedila njena reakcija na optužbe za seksualno zlostavljanje koje su protiv njega iznesene 2021. godine.

Sex And The City, Sex And The City - 2. Season
Foto: IFA Film

U gostovanju na podcastu Really Famous with Kara Mayer Robinson rekao je kako ga bivša kolegica iz serije 'Seks i grad' nije kontaktirala kako bi čula njegovu stranu priče prije nego što je javno podržala žene koje su ga optužile. Glumac kojeg publika iz serije pamti kao Facu, optužbe žena je negirao.

DOBIT ĆE VELIKO PRIZNANJE FOTO Carrie Bradshaw tvrdi da nije operirala nos, ali neki se ne slažu: Evo kako se mijenjala
FOTO Carrie Bradshaw tvrdi da nije operirala nos, ali neki se ne slažu: Evo kako se mijenjala

Jessica Parker je zajedno s kolegicama iz serije Cynthijom Nixon i Kristin Davis, objavila zajedničku izjavu u kojoj su izrazile podršku ženama koje su istupile s optužbama. Noth je rekao kako je ta izjava 'razočaravajuća' i opisao ju kao 'čisti PR'.

AFP
Foto: AFP

- Poznaju me godinama. Prije takve izjave, mogle su me nazvati i čuti i moju stranu. Cijela ova situacija je pokazala tko su mi pravi prijatelji. Da je obrnuto, ja bih nju prije nazvao - rekao je.

KRAJ SERIJE 'AND JUST LIKE THAT...' Parker se oprostila od Carrie Bradshaw i poručila hejterima: 'Baš me briga za vas, evo zašto'
Parker se oprostila od Carrie Bradshaw i poručila hejterima: 'Baš me briga za vas, evo zašto'

Dotaknuo se i svoje uloge Face u nastavku 'And Just Like That'. Njegov lik je ubijen već u prvoj epizodi.

- To je dio holivudske realnosti - rekao je.

British Independent Film Awards 2018 - London
British Independent Film Awards 2018 - London | Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Nedavno je objavio fotku iz teretane uz poruku: 'Jeb.. novu godinu'. Iako ovo nije bilo povezano sa Sarah Jessicom Parker, jedan je fan napisao u komentaru: 'Misliš, jeb.. Sarah Jessicu Parker i njenu nagradu?'. Na to je on napisao: 'Tako je'. Kasnije se od toga ogradio, ali je čini se, to dodatno zaoštrilo njihove odnose. To je rastužilo neke koji su godinama glumce koji su igrali Facu i Carrie doživljavali kao nerazdvojan ekranski, ali i privatni dvojac.

GLAVNA GLUMICA OTKRILA Jeste li znali zašto nokti Carrie Bradshaw iz kultne serije 'Seks i grad' nisu bili nikad nalakirani?
Jeste li znali zašto nokti Carrie Bradshaw iz kultne serije 'Seks i grad' nisu bili nikad nalakirani?
Foto: Instagram/Brittany Matthews

Inače, prije tri godine Noth je ponovo negirao optužbe za seksualno zlostavljanje, ali je priznao da je bio nevjeran supruzi Tari Wilson, s kojom ima dvoje djece.

- Prevario sam suprugu i to me boli. Ali to nije zločin za koji me optužuju - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!
TRENUTAK ZA PAMĆENJE

FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Bivša predsjednica RH javila se s Antarktike, a potom je s gumenjaka skočila u ledeno more. Skok je bio kratak i pod nadzorom, ali dovoljan da se pretvori u jedan od najupečatljivijih trenutaka cijelog putovanja
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali
RASPLAKALI KANDIDATE

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali

Jedini par sezone, koji je i danas zajedno, ispričao je kako se ljubav odvija i iza kamera. Obitelji su njihovu vezu odlično primile, a zadovoljna su i njihova djeca
FOTO A gdje je Šime? Maja Šuput objavila je da se vraća s Balija: 'Povratak u realnost...'
KRAJ AVANTURE

FOTO A gdje je Šime? Maja Šuput objavila je da se vraća s Balija: 'Povratak u realnost...'

Koliko je doma? S 30°C na -5°C, napisala je Maja otkrivši kako je njen siječanjski odmor završio. No neki su primijetili da pored nje nema Šime Eleza s kojim je inače pozirala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026