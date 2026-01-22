Carrie i Faca više ne pričaju: Razočarala me i jako povrijedila

Glumac Chris Noth (71) je otkrio kako više nije prijatelj sa svojom dugogodišnjom kolegicom Sarah Jessica Parker (60). Tvrdi kako ga je povrijedila njena reakcija na optužbe za seksualno zlostavljanje koje su protiv njega iznesene 2021. godine.

U gostovanju na podcastu Really Famous with Kara Mayer Robinson rekao je kako ga bivša kolegica iz serije 'Seks i grad' nije kontaktirala kako bi čula njegovu stranu priče prije nego što je javno podržala žene koje su ga optužile. Glumac kojeg publika iz serije pamti kao Facu, optužbe žena je negirao.

Jessica Parker je zajedno s kolegicama iz serije Cynthijom Nixon i Kristin Davis, objavila zajedničku izjavu u kojoj su izrazile podršku ženama koje su istupile s optužbama. Noth je rekao kako je ta izjava 'razočaravajuća' i opisao ju kao 'čisti PR'.

- Poznaju me godinama. Prije takve izjave, mogle su me nazvati i čuti i moju stranu. Cijela ova situacija je pokazala tko su mi pravi prijatelji. Da je obrnuto, ja bih nju prije nazvao - rekao je.

Dotaknuo se i svoje uloge Face u nastavku 'And Just Like That'. Njegov lik je ubijen već u prvoj epizodi.

- To je dio holivudske realnosti - rekao je.

Nedavno je objavio fotku iz teretane uz poruku: 'Jeb.. novu godinu'. Iako ovo nije bilo povezano sa Sarah Jessicom Parker, jedan je fan napisao u komentaru: 'Misliš, jeb.. Sarah Jessicu Parker i njenu nagradu?'. Na to je on napisao: 'Tako je'. Kasnije se od toga ogradio, ali je čini se, to dodatno zaoštrilo njihove odnose. To je rastužilo neke koji su godinama glumce koji su igrali Facu i Carrie doživljavali kao nerazdvojan ekranski, ali i privatni dvojac.

Inače, prije tri godine Noth je ponovo negirao optužbe za seksualno zlostavljanje, ali je priznao da je bio nevjeran supruzi Tari Wilson, s kojom ima dvoje djece.

- Prevario sam suprugu i to me boli. Ali to nije zločin za koji me optužuju - rekao je.