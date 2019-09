Carter: Sestra me zlostavljala kad sam imao deset godina...

Pjevač Aaron Carter (31) iznio je teške optužbe protiv preminule sestre Leslie, čime je potvrdio kako ne misli stati s povlačenjem obiteljskog prljavog veša po društvenim mrežama. Otkrio je da ga je starija sestra Leslie zlostavljala kada je imao deset godina, piše Daily Mail.

Objasnio je kako je Leslie imala bipolarni poremećaj koji je liječila, a kada ne bi uzela lijek, radila je stvari koje ne bi radila u normalnim okolnostima.

- Posljednjih 15 godina proveo sam na terapijama zbog zlostavljanja i uskoro neću više trebati uzimati lijekove da budem dobro. Izliječen sam. Sestra me zlostavljala od 10. do 13. godine, dok me brat Nick zlostavljao čitav život. Čini se da zlostavljanje ostaje u obitelji - napisao je na Twitteru.

Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

Aaron tvrdi i kako se njegova sestra blizanka Angel udružila s Nickom i njegovom suprugom da ga ušutkaju. Leslie je preminula 2012. godine od predoziranja, a glazbenik ističe kako je u dobrim odnosima još jedino s majkom koja ima problema s alkoholom te joj on pomaže u liječenju.

Aaron je priznao kako pati od cijelog niza psihičkih poremećaja, a već godinama ima problema s drogom, zbog čega su Nick i njihova sestra Angel nedavno tražili zabranu pristupa.

- Nakon pažljivog razmatranja, sestra i ja smo morali potražiti zabranu pristupa - rekao je Nick.

Foto: Instagram

Kako Nick tvrdi, Aaron je imao uznemirujuće ponašanje. Čak je imao alarmantne prijetnje smrću.

- Nismo imali izbora. Moramo zaštititi sebe i obitelj. Stvarno volim svog brata i iskreno se nadam da će pronaći pomoć koja mu je potrebna prije nego našteti sebi ili nekom drugom - kaže pjevač.

Aaron se javno oglasio povodom incidenta i optužbi koje je iznio njegov brat.

- Zapanjen sam optužbama protiv mene i ne želim nikome nauditi, pogotovo ne svojoj obitelji. Ne mogu dopustiti nikome da uzme kontrolu nad mojim životom. Sve kroz što sam prošao je nevjerojatno i ja sam borac - napisao je Aaron na društvenim mrežama. Također, naglasio je da više ne želi imati veze s bratom i da će se brinuti samo za sebe.

Foto: /Press Association/PIXSELL

Aaron se proslavio obradom hita Beach Boysa 'Surfin' USA', a što je postajao popularniji, to se više borio s ovisnošću o drogama i alkoholu. Nekoliko puta imao je problema sa zakonom, a išao je i na liječenje od ovisnosti. Nick i Aaron su i tad bili u svađi koja je bila popraćena medijima. Dok je Nick nudio pomoć mlađem bratu, on mu je odgovarao da to radi samo zbog vlastite promocije te odbijao pomoć koja mu je potrebna.