NOVA ZANIMLJIVA EPIZODA

'Cash or Trash': Reljef prodali za 2200€, a rijetki srebrnjak nije pronašao novog vlasnika...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'Cash or Trash': Reljef prodali za 2200€, a rijetki srebrnjak nije pronašao novog vlasnika...
6
Foto: NOVA TV

Nova epizoda donijela je tri različite priče. Epizodu je otvorio Krešimir, telekomunikacijski tehničar iz Osijeka, koji je donio srebrnjak od 20 kuna s motivom dalmatinera

U novoj epizodi 'Cash or Trasha' gledatelji su imali prilike vidjeti tri potpuno različita predmeta, tri priče i tri vrlo različita raspleta - od kolekcionarskog srebrnjaka, preko umjetničkog reljefa, pa sve do povijesnog brijačkog stolca iz 19. stoljeća.

NOVA UZBUDLJIVA EPIZODA U 'Cash or Trash' stiže najveći parfem na svijetu! Ima čak 616 litara i Guinnessov rekord...
U 'Cash or Trash' stiže najveći parfem na svijetu! Ima čak 616 litara i Guinnessov rekord...

Epizodu je otvorio Krešimir, telekomunikacijski tehničar iz Osijeka, koji je donio srebrnjak od 20 kuna s motivom dalmatinera.

- Donio sam predmet koji pokreće svijet, a mislim da će na prvi pogled osvojiti svakog jer radi se o jednom prekrasnom predmetu - rekao je Krešimir.

Srebrnjak je originalno plaćen 252 eura, a Ilam ga je procijenio na minimalno 550 eura, ističući da se na tržištu taj numizmatički komad kreće između 500 i 700 eura.

Unatoč tome što su se u sobi trgovaca ponude približile gornjoj granici očekivanja, Krešimir nije bio spreman prihvatiti maksimalnu ponudu od 600 eura te je odlučio zadržati predmet.

- Nisam pristao na cijenu, ali u globalu sam jako zadovoljan - zaključio je.

Foto: NOVA TV

Sljedeći prodavatelj bio je 30-godišnji Filip, grafički tehničar iz Zagreba, koji je donio umjetnički reljef Nives Kavurić-Kurtović iz 1999. godine pod nazivom 'Mala zgužvana toplica'.

- Meni osobno ova slika dosta govori, dosta mi je vizionarska, ima taj slobodan vizionarski pristup - rekao je Ilam, uz procjenu vrijednosti od 2000 eura.

Filipov predmet izazvao je veliko zanimanje, što je rezultiralo intenzivnim nadmetanjem, a najvišu ponudu dao je Tomislav, koji je sliku kupio za 2200 eura

- To je jedna posebna slika, vidi se unutarnja energija, možeš je staviti bilo gdje - komentirao je Tomislav, a Filip je potvrdio da je zadovoljan postignutim iznosom.

Foto: NOVA TV

Epizodu je zatvorila Maja, agentica za nekretnine iz općine Dubrava, koja je donijela stari brijački stolac - obiteljsko nasljeđe iz brijačnice njenog strica. Ilam je ovaj zanimljivi predmet smjestio u razdoblje bidermajera, okvirno između 1830. i 1840. godine, te ga procijenio na 90 eura.

Stolac je privukao pažnju kupaca zbog svoje povijesti i šarma, a najvišu ponudu dao je Marko, koji ga je kupio za 160 eura uz plan da ga uklopi u svoj vintage barber shop.

- Vrlo emotivan trenutak za mene - rekla je Maja nakon prodaje, dodajući da joj je posebno drago što će predmet dobiti novi život.

Foto: NOVA TV

Nova epizoda donijela je raznolike predmete, dojmljive procjene i zanimljive završetke, a nove priče očekuju gledatelje već u sljedećoj epizodi 'Cash or Trasha' na Novoj TV!

