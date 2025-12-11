Cash or Trash: Rijetka karta iz 1684. privukla pažnju trgovaca

U današnjoj epizodi Cash or Trasha gledatelje očekuje zanimljiv spoj sentimenta, povijesti i neizvjesnih procjena. Jedan odjevni predmet probudit će nostalgiju i natjecateljski duh među trgovcima, jedna figura otvorit će pitanje vidimo li uvijek ono što mislimo da vidimo, dok će karta Hrvatske iz 1684. godine donijeti dašak 17. stoljeća u studio.

Foto: Nova Tv

U emisiju stiže Jure iz Splita, građevinar koji donosi trenirku koju mnogi pamte iz nekih prošlih vremena.

- Donio sam odjevni predmet koji se više ne proizvodi, a ima sentimentalnu vrijednost iz prijašnjih vremena - kaže Jure o Yasa trenirci koju je pronašao u zagrebačkom second hand shopu. Hoće li njegova procjena od sto eura pronaći potvrdu u sobi trgovaca, tek ćemo vidjeti.

Foto: Nova Tv

Nakon njega stiže Marina iz Poreča, vlasnica antikvarijata koja donosi figuru koju je, kako kaže, u zadnjih mjesec dana vidjelo tisuću ljudi, ali nitko ju nije prepoznao. Iako ju sama procjenjuje između 800 i 2500 eura, Ilam će ponuditi sasvim drukčije viđenje njezine vrijednosti, što će iznenaditi i Marinu i trgovce.

Epizodu zaokružuje Antonio iz Zadra s obiteljskim nasljeđem koje potječe iz 1684. godine. Stara karta Hrvatske sačuvana je nakon smrti njegova djeda, a Antonio vjeruje da bi mogla završiti u arhivi ili muzeju. No Ilamova procjena i ponude trgovaca ići će u drugačijem smjeru od onoga kojem se nada.

Tko će na kraju dana uspjeti prodati svoj predmet, a tko će se kući vratiti sa svojim sentimentalnim vrijednostima, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV.

Foto: Nova Tv